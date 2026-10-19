La cartelera teatral de Buenos Aires ofrece distintas propuestas para quienes buscan disfrutar de una salida cultural antes de que termine octubre.

Entre musicales, espectáculos de humor y obras con sello propio, cinco producciones se preparan para despedirse del público con sus últimas funciones en salas de la Ciudad.

La selección incluye títulos que se presentan en el Teatro Picadero, Bebop Club, Paseo La Plaza y Border, Central de Artes, con artistas y equipos creativos que apuestan por diferentes lenguajes escénicos.

1. Musicalmente Tuyos: música en vivo en el Teatro Picadero

Musicalmente Tuyos, de Fernando Albinarrate, reúne a Iride Mockert, Ivanna Rossi, Max Accavallo y Mariano Mazzei, acompañados por una orquesta de once músicos en vivo.

Musicalmente Tuyos: música en vivo en el Teatro Picadero.

La propuesta se presenta en el Teatro Picadero, ubicado en Pasaje Santos Discépolo 1857, en la Ciudad de Buenos Aires. Según la información difundida por la producción, su última función será el lunes 26 de octubre a las 20.

La combinación de intérpretes y músicos en escena convierte al espectáculo en una alternativa para quienes buscan una experiencia teatral atravesada por la música en vivo.

2. Yo no soy Amy: Mariú Fernández en Bebop Club

Yo no soy Amy, de Mariú Fernández, forma parte de las propuestas que se despiden de la cartelera porteña durante octubre.

Yo no soy Amy: Mariú Fernández en Bebop Club.

El espectáculo tiene programadas sus últimas dos funciones para los martes 20 y 27 de octubre, a las 20, en Bebop Club, ubicado en Uriarte 1658, en el barrio de Palermo.

La obra suma una alternativa para quienes buscan propuestas musicales en un espacio asociado a la música en vivo. Para conocer más detalles sobre su contenido y puesta en escena, se puede consultar el material de prensa de la producción.

3. La Desgracia: una comedia que llega a su novena temporada

La Desgracia, de Juan Martín Delgado y Francisco Martínez Castro, continúa su recorrido en la cartelera porteña con una trayectoria que alcanza su novena temporada.

La Desgracia.

La obra se presenta los martes de octubre a las 20.45 en la sala Pablo Neruda del complejo Paseo La Plaza, ubicado en avenida Corrientes 1660.

Su continuidad durante nueve temporadas la convierte en uno de los títulos destacados de esta selección. En el corazón de la avenida Corrientes, la propuesta se suma a las alternativas para quienes quieren disfrutar de una función teatral durante la semana.

4. Inflechable: la propuesta de Mica Jacu en Palermo

Inflechable, de Mica Jacu, cuenta con dirección general de Juan Álvarez Prado y se presenta los domingos de octubre a las 21 en Border, Central de Artes, en Godoy Cruz 1838, Palermo.

Inflechable: la propuesta de Mica Jacu en Palermo.

La producción integra la oferta teatral independiente de la ciudad y se acerca a sus últimas funciones del mes.

Quienes quieran conocer más sobre la obra pueden consultar las redes oficiales del espectáculo y su material de prensa, donde se amplían los detalles de la propuesta artística.

5. Con amor, Kander & Ebb: un homenaje al universo del musical

Con amor, Kander & Ebb reúne a Mariano Condoluci y Sofía Val, bajo la dirección de Iñaki Agustín.

Con amor, Kander & Ebb

El espectáculo tiene previstas sus últimas dos funciones para los viernes 23 y 30 de octubre, a las 20, en Border, Central de Artes, ubicado en Godoy Cruz 1838, Palermo.

El título remite al universo creativo de John Kander y Fred Ebb, dos figuras fundamentales de la historia del teatro musical. La propuesta se suma a la selección como una alternativa para los espectadores interesados en este género.