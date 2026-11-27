En una época en la que buena parte de las experiencias se viven a través de una pantalla, una propuesta en Palermo invita a hacer exactamente lo contrario: guardar el celular, dejar de lado las distracciones y entregarse por completo a la música.
Se trata de Secreto Tango Society, un proyecto que busca acercar el tango al público desde una perspectiva diferente, con artistas que comparten el mismo espacio que los espectadores y sin las distancias habituales de un espectáculo tradicional.
La experiencia rompe con algunos de los códigos más conocidos del género. No hay un escenario que separe a los músicos del público ni una puesta pensada para observar desde lejos. El bandoneón suena a pocos metros, los bailarines se mueven cerca de las mesas y cada gesto forma parte de un encuentro en el que la improvisación también tiene protagonismo.
La propuesta funciona en una sala íntima de Palermo y busca recuperar algo esencial: la posibilidad de conectarse con la música, los artistas y el momento presente.
Cómo es Secreto Tango Society, la experiencia que propone descubrir el tango de otra manera
La iniciativa nació de la mano de Alex Pels, fundador de Fogón Asado y responsable de la idea y producción general, junto con Agustina Videla y Pablo Destito, quienes están a cargo de la creación y la dirección artística.
El objetivo fue imaginar un espacio en el que algunos de los grandes intérpretes del tango actual pudieran encontrarse para tocar, cantar, bailar y dialogar a través de la música, sin una barrera física entre los artistas y quienes asisten.
En ese contexto, cada detalle adquiere otra dimensión. Se puede escuchar la respiración de los bailarines, percibir la vibración del bandoneón y observar de cerca los gestos de los músicos. La precisión convive con la improvisación y una pausa, una frase musical o una reacción inesperada pueden modificar el rumbo de cada función.
Por eso, no hay dos encuentros exactamente iguales. La nostalgia, el humor y la alegría conviven en una experiencia que busca mostrar el costado más genuino del tango, lejos de los clichés y de las grandes producciones.
Dos formatos y grandes figuras del tango argentino
Secreto Tango Society cuenta con dos propuestas diferentes para acercarse al género.
Por un lado, Original, que reúne a cinco artistas en escena. Por otro, Grand Session, un formato ampliado que incorpora a ocho intérpretes.
A lo largo de la semana se alternan músicos y bailarines de reconocida trayectoria, con distintas combinaciones que permiten descubrir nuevas personalidades y formas de interpretar una misma tradición.
La dirección musical está a cargo del pianista Fulvio Giraudo. Entre los artistas que forman parte de la propuesta se encuentran el bandoneonista Horacio Romo y las cantantes Alicia Vignola y Noelia Moncada.
También participan músicos como Humberto Ridolfi, Pablo Agri, Mauricio Jost y Nicolás Ledesma.
En cuanto a la danza, las parejas están integradas por Fernando Rodríguez y Estefanía Gómez; Guadalupe Ponzelli y Lisandro Eberle; Sabrina Nogueira y Eber Burger; y Milagros Quintana y Lautaro Levato.
La regla que cambia toda la experiencia: los celulares quedan guardados
Uno de los aspectos más particulares de Secreto Tango Society es que los celulares se guardan al ingresar.
La decisión no responde solamente a una cuestión de organización: forma parte de la identidad del proyecto. La intención es que los espectadores dejen las pantallas de lado y puedan prestar atención a lo que sucede en la sala, sin interrupciones ni distracciones.
Durante aproximadamente una hora, la música, el movimiento y las miradas construyen una conexión directa entre los artistas y el público.
La propuesta tampoco exige conocimientos previos. No hace falta saber de música, conocer los códigos del tango ni tener experiencia en danza. La invitación es simplemente escuchar, observar y dejarse llevar por lo que sucede alrededor.
Para quienes visitan Buenos Aires, representa una oportunidad de acercarse desde adentro a una expresión fundamental de la cultura local. Para quienes viven en la ciudad, es una manera de reencontrarse con el tango desde una perspectiva contemporánea.
Dónde queda Secreto Tango Society
Secreto Tango Society funciona en Gorriti 5801, en el barrio porteño de Palermo.
Con una mirada contemporánea y una apuesta por la cercanía, el proyecto busca recuperar la esencia del encuentro artístico: músicos y bailarines compartiendo su pasión a pocos metros de un público dispuesto a dejarse sorprender.
Una experiencia que invita a desconectarse del mundo exterior durante una hora para volver a conectar con la música, la danza y una de las tradiciones culturales más representativas de la Argentina.