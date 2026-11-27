En una época en la que buena parte de las experiencias se viven a través de una pantalla, una propuesta en Palermo invita a hacer exactamente lo contrario: guardar el celular, dejar de lado las distracciones y entregarse por completo a la música.

Se trata de Secreto Tango Society, un proyecto que busca acercar el tango al público desde una perspectiva diferente, con artistas que comparten el mismo espacio que los espectadores y sin las distancias habituales de un espectáculo tradicional.

La experiencia rompe con algunos de los códigos más conocidos del género. No hay un escenario que separe a los músicos del público ni una puesta pensada para observar desde lejos. El bandoneón suena a pocos metros, los bailarines se mueven cerca de las mesas y cada gesto forma parte de un encuentro en el que la improvisación también tiene protagonismo.

Foto: prensa Secreto Tango Society

La propuesta funciona en una sala íntima de Palermo y busca recuperar algo esencial: la posibilidad de conectarse con la música, los artistas y el momento presente.

Cómo es Secreto Tango Society, la experiencia que propone descubrir el tango de otra manera

La iniciativa nació de la mano de Alex Pels, fundador de Fogón Asado y responsable de la idea y producción general, junto con Agustina Videla y Pablo Destito, quienes están a cargo de la creación y la dirección artística.

El objetivo fue imaginar un espacio en el que algunos de los grandes intérpretes del tango actual pudieran encontrarse para tocar, cantar, bailar y dialogar a través de la música, sin una barrera física entre los artistas y quienes asisten.

Foto: prensa Secreto Tango Society

En ese contexto, cada detalle adquiere otra dimensión. Se puede escuchar la respiración de los bailarines, percibir la vibración del bandoneón y observar de cerca los gestos de los músicos. La precisión convive con la improvisación y una pausa, una frase musical o una reacción inesperada pueden modificar el rumbo de cada función.

Por eso, no hay dos encuentros exactamente iguales. La nostalgia, el humor y la alegría conviven en una experiencia que busca mostrar el costado más genuino del tango, lejos de los clichés y de las grandes producciones.

Foto: prensa Secreto Tango Society

Dos formatos y grandes figuras del tango argentino

Secreto Tango Society cuenta con dos propuestas diferentes para acercarse al género.

Por un lado, Original, que reúne a cinco artistas en escena. Por otro, Grand Session, un formato ampliado que incorpora a ocho intérpretes.

A lo largo de la semana se alternan músicos y bailarines de reconocida trayectoria, con distintas combinaciones que permiten descubrir nuevas personalidades y formas de interpretar una misma tradición.

La dirección musical está a cargo del pianista Fulvio Giraudo. Entre los artistas que forman parte de la propuesta se encuentran el bandoneonista Horacio Romo y las cantantes Alicia Vignola y Noelia Moncada.

Foto: prensa Secreto Tango Society

También participan músicos como Humberto Ridolfi, Pablo Agri, Mauricio Jost y Nicolás Ledesma.

En cuanto a la danza, las parejas están integradas por Fernando Rodríguez y Estefanía Gómez; Guadalupe Ponzelli y Lisandro Eberle; Sabrina Nogueira y Eber Burger; y Milagros Quintana y Lautaro Levato.

La regla que cambia toda la experiencia: los celulares quedan guardados

Uno de los aspectos más particulares de Secreto Tango Society es que los celulares se guardan al ingresar.

La decisión no responde solamente a una cuestión de organización: forma parte de la identidad del proyecto. La intención es que los espectadores dejen las pantallas de lado y puedan prestar atención a lo que sucede en la sala, sin interrupciones ni distracciones.

Foto: prensa Secreto Tango Society

Durante aproximadamente una hora, la música, el movimiento y las miradas construyen una conexión directa entre los artistas y el público.

La propuesta tampoco exige conocimientos previos. No hace falta saber de música, conocer los códigos del tango ni tener experiencia en danza. La invitación es simplemente escuchar, observar y dejarse llevar por lo que sucede alrededor.

Para quienes visitan Buenos Aires, representa una oportunidad de acercarse desde adentro a una expresión fundamental de la cultura local. Para quienes viven en la ciudad, es una manera de reencontrarse con el tango desde una perspectiva contemporánea.

Foto: prensa Secreto Tango Society

Dónde queda Secreto Tango Society

Secreto Tango Society funciona en Gorriti 5801, en el barrio porteño de Palermo.

Con una mirada contemporánea y una apuesta por la cercanía, el proyecto busca recuperar la esencia del encuentro artístico: músicos y bailarines compartiendo su pasión a pocos metros de un público dispuesto a dejarse sorprender.

Una experiencia que invita a desconectarse del mundo exterior durante una hora para volver a conectar con la música, la danza y una de las tradiciones culturales más representativas de la Argentina.