Una sorpresa de película en pleno corazón de Buenos Aires. Ema Giménez Zapiola recibió una noticia que marcará un antes y un después en su carrera artística: fue elegida para interpretar a Elsa en Frozen, el musical, la gran producción de Disney que llegará por primera vez a la Argentina en mayo de 2027.
El anuncio tuvo una puesta en escena a la altura del acontecimiento. Los productores de la obra, Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, organizaron una sorpresa en el Obelisco porteño. Sin conocer el motivo de la convocatoria, la actriz llegó al lugar con los ojos vendados y acompañada por su familia.
Cuando finalmente se retiró la venda, cinco pantallas gigantes iluminaron la Avenida 9 de Julio con un mensaje que la dejó sin palabras: “Hola, Ema, sos Elsa”. Así descubrió que había sido seleccionada para protagonizar uno de los musicales más esperados de 2027.
Más de 1.000 postulantes: cómo fue el casting para elegir a Elsa en Frozen
La elección de Ema Giménez Zapiola fue el resultado de un proceso de audiciones abiertas que despertó un enorme interés entre artistas de distintos puntos de Argentina y del exterior.
Para interpretar a la Reina de Arendelle se presentaron más de 1.000 postulantes. De esa convocatoria inicial, 100 artistas fueron seleccionadas para participar de las audiciones presenciales y solamente diez llegaron a la instancia final de callbacks.
Después de atravesar las distintas etapas de selección, Ema consiguió el papel de Elsa, un personaje que exige un importante despliegue vocal, interpretativo y escénico.
En el escenario estará acompañada por Albana Fuentes, quien interpretará a Anna, la hermana menor de Elsa. Juntas darán vida al vínculo que constituye el corazón de una de las historias más exitosas de Disney.
Cuándo se estrena Frozen, el musical en Buenos Aires
La producción llegará por primera vez a Buenos Aires el 20 de mayo de 2027, con funciones en el Teatro Gran Rex.
El espectáculo está producido por Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de otras grandes apuestas del teatro musical como La Sirenita de Disney, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate.
La propuesta promete trasladar al escenario el universo del reino de Arendelle a través de una gran puesta visual, música y una historia que conquistó a distintas generaciones.
La dirección general estará a cargo de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero; Analía González será responsable de la dirección coreográfica, Sebastián Mazzoni de la dirección vocal, Maxi Vecco del diseño audiovisual y José Ponce Aragón del diseño escenográfico.
De qué trata Frozen, el musical
Basado en la exitosa película animada de Disney, Frozen cuenta la historia de Anna y Elsa, dos hermanas princesas del reino de Arendelle que mantienen un vínculo inquebrantable, aunque un secreto extraordinario las separa.
Elsa tiene el poder mágico de crear hielo y nieve, pero su dificultad para controlarlo la lleva a aislarse de quienes más quiere. Cuando sus poderes provocan un invierno eterno en el reino, Anna emprende una aventura para encontrarla y ayudarla.
Acompañada por entrañables personajes, la joven descubrirá el verdadero significado del amor, la valentía y la aceptación.
Con canciones inolvidables como “Libre soy”, Frozen, el musical buscará trasladar toda la magia de la película a una experiencia teatral pensada para espectadores de todas las edades.
Mientras se prepara el estreno, los fanáticos pueden volver a disfrutar de las películas Frozen: Una aventura congelada y Frozen 2, además de los cortos y especiales de la franquicia, disponibles en Disney+.
La venta general de entradas estará disponible a través de TuEntrada.com, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.