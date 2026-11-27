Una sorpresa de película en pleno corazón de Buenos Aires. Ema Giménez Zapiola recibió una noticia que marcará un antes y un después en su carrera artística: fue elegida para interpretar a Elsa en Frozen, el musical, la gran producción de Disney que llegará por primera vez a la Argentina en mayo de 2027.

El anuncio tuvo una puesta en escena a la altura del acontecimiento. Los productores de la obra, Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, organizaron una sorpresa en el Obelisco porteño. Sin conocer el motivo de la convocatoria, la actriz llegó al lugar con los ojos vendados y acompañada por su familia.

Cuando finalmente se retiró la venda, cinco pantallas gigantes iluminaron la Avenida 9 de Julio con un mensaje que la dejó sin palabras: “Hola, Ema, sos Elsa”. Así descubrió que había sido seleccionada para protagonizar uno de los musicales más esperados de 2027.

Foto: prensa Frozen

Más de 1.000 postulantes: cómo fue el casting para elegir a Elsa en Frozen

La elección de Ema Giménez Zapiola fue el resultado de un proceso de audiciones abiertas que despertó un enorme interés entre artistas de distintos puntos de Argentina y del exterior.

Para interpretar a la Reina de Arendelle se presentaron más de 1.000 postulantes. De esa convocatoria inicial, 100 artistas fueron seleccionadas para participar de las audiciones presenciales y solamente diez llegaron a la instancia final de callbacks.

Después de atravesar las distintas etapas de selección, Ema consiguió el papel de Elsa, un personaje que exige un importante despliegue vocal, interpretativo y escénico.

Foto: prensa Frozen

En el escenario estará acompañada por Albana Fuentes, quien interpretará a Anna, la hermana menor de Elsa. Juntas darán vida al vínculo que constituye el corazón de una de las historias más exitosas de Disney.

Foto: prensa Frozen

Cuándo se estrena Frozen, el musical en Buenos Aires

La producción llegará por primera vez a Buenos Aires el 20 de mayo de 2027, con funciones en el Teatro Gran Rex.

El espectáculo está producido por Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de otras grandes apuestas del teatro musical como La Sirenita de Disney, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate.

La propuesta promete trasladar al escenario el universo del reino de Arendelle a través de una gran puesta visual, música y una historia que conquistó a distintas generaciones.

Foto: prensa Frozen

La dirección general estará a cargo de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero; Analía González será responsable de la dirección coreográfica, Sebastián Mazzoni de la dirección vocal, Maxi Vecco del diseño audiovisual y José Ponce Aragón del diseño escenográfico.

Foto: prensa Frozen

De qué trata Frozen, el musical

Basado en la exitosa película animada de Disney, Frozen cuenta la historia de Anna y Elsa, dos hermanas princesas del reino de Arendelle que mantienen un vínculo inquebrantable, aunque un secreto extraordinario las separa.

Elsa tiene el poder mágico de crear hielo y nieve, pero su dificultad para controlarlo la lleva a aislarse de quienes más quiere. Cuando sus poderes provocan un invierno eterno en el reino, Anna emprende una aventura para encontrarla y ayudarla.

Foto: prensa Frozen

Acompañada por entrañables personajes, la joven descubrirá el verdadero significado del amor, la valentía y la aceptación.

Con canciones inolvidables como “Libre soy”, Frozen, el musical buscará trasladar toda la magia de la película a una experiencia teatral pensada para espectadores de todas las edades.

Mientras se prepara el estreno, los fanáticos pueden volver a disfrutar de las películas Frozen: Una aventura congelada y Frozen 2, además de los cortos y especiales de la franquicia, disponibles en Disney+.

Foto: prensa Frozen

La venta general de entradas estará disponible a través de TuEntrada.com, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.