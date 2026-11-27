Las primeras citas pueden convertirse en una verdadera prueba de supervivencia: silencios incómodos, preguntas fuera de lugar, intentos desesperados por agradar y estrategias que no siempre salen como uno espera. Ese universo tan familiar como caótico es el punto de partida de “Lo que pasa mientras esperás el pan”, una comedia musical argentina que llega a la cartelera porteña con una mirada humorística sobre los vínculos, las inseguridades y las citas modernas.

Con guion, dirección y producción de Chiara Landa y Valentina García, la propuesta combina canciones originales, humor argentino y personajes que llevan al extremo algunas de las situaciones más habituales al momento de conocer a otra persona.

El estreno será el jueves 3 de diciembre a las 20, en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza, ubicada en avenida Corrientes 1660, en la Ciudad de Buenos Aires.

Foto: prensa

De una primera cita a un desastre: de qué trata “Lo que pasa mientras esperás el pan”

La historia transcurre durante una primera cita en un restaurante elegante. Juani llega convencido de que tiene todo bajo control: eligió cuidadosamente su ropa, preparó temas de conversación y hasta diseñó una estrategia mental para que la velada sea un éxito.

Pía, por su parte, tiene un objetivo bastante más sencillo: pasar una noche agradable sin terminar buscando desesperadamente la salida de emergencia.

Pero los planes de ambos comienzan a desmoronarse. Entre silencios difíciles de sostener, preguntas desubicadas, consejos absurdos de ChatGPT y una tensión que crece al mismo ritmo que la cuenta del restaurante, el encuentro se convierte en una situación cada vez más disparatada.

A través de esta historia, la obra retrata con ironía todo lo que las personas son capaces de hacer para caerle bien a alguien: exagerar sus virtudes, mentir un poquito, intentar parecer interesantes y esconder las propias inseguridades.

La propuesta encuentra su identidad en situaciones reconocibles para el público y en un humor que pone el foco en las contradicciones de los vínculos actuales.

Foto: prensa

Quiénes integran el elenco y quiénes están detrás de la comedia musical

“Lo que pasa mientras esperás el pan” fue creada por Chiara Landa y Valentina García, responsables del guion, la dirección y la producción.

La música está a cargo de Chiara Landa y Stefano Brascetta, mientras que las letras fueron escritas por Landa. Las coreografías son de Chiara Landa y Agostina Petit, y la fotografía está a cargo de Francisco Montaña.

El elenco está integrado por Agustina Guerra, Ignacio Laperuta, Mora Gandolla Polack, Matías Méndez y Mathew Stefanell.

Con una combinación de música, humor y situaciones cotidianas, la obra propone una experiencia teatral que invita a reírse de las propias inseguridades y de esos momentos en los que intentar causar una buena impresión puede terminar generando exactamente lo contrario.

Cuándo y dónde ver “Lo que pasa mientras esperás el pan”

La comedia musical tendrá cuatro funciones durante diciembre en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza.

Jueves 3 de diciembre: 20 horas.

Viernes 4 de diciembre: 23.45 horas.

Jueves 10 de diciembre: 20 horas.

Jueves 17 de diciembre: 20 horas.

El espacio teatral está ubicado en avenida Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la página oficial del Paseo La Plaza y Plateanet.