Días atrás, tras el fuerte escándalo que vivieron en su casa de Nordelta, Mauro Icardi y la China Suárez viajaron juntos a Uruguay desde donde compartieron íntimas imágenes de la pareja. Ella, por su parte, compartió un video a través de sus redes que no pasó inadvertido para sus seguidores.

A bordo de un carrito de golf, la actriz grabó un video donde se la veía a ella luciendo una bikini de animal print y unos lentes oscuros de sol. Abrazada al futbolista, quien estaba manejando, le preguntó: “¿A dónde me llevas?“.

Algo tímido, Mauro le contestó: “A perdernos”. Entonces, Eugenia le dio un exagerado beso en la mejilla y le dijo: “Aaaah, ¡te amo!”. A días de esta publicación, Wanda Nara compartió en sus redes un video muy similar que dio que hablar...

El romántico video de la China Suárez y Mauro Icardi en Uruguay

WANDA NARA COPIÓ EL VIDEO DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

El jueves por la noche, Wanda Nara salió a pasear con Martín Migueles por las calles del barrio privado donde viven y grabó un video que tuvo fuertes referencias al compartido por la China Suárez, lo que generó polémica.

Wanda Nara copió el video de la China Suárez con Mauro Icardi (Video: Instagram @wanda_nara)

“Mi personal que me saca a caminar...”, se la escucha decir a la conductora de MasterChef Celebrity que le pregunta a su pareja: “¿Cuánto caminamos?“. Entonces, Migueles ironiza: ”Con vos puedo caminar la vida entera, mi amor".