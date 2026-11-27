Felipe Fort sorprendió a sus seguidores al mostrar la transformación física que experimentó durante los últimos siete meses. El hijo del recordado empresario Ricardo Fort compartió una serie de fotografías en sus redes sociales y reveló un dato que llamó la atención: aumentó 10 kilos durante ese período.

A través de las imágenes, el joven de 22 años dejó ver el antes y después de un proceso que estuvo acompañado por intensas rutinas de entrenamiento y cambios en sus hábitos alimenticios.

El incremento de peso estuvo relacionado con un aumento de masa muscular y una mayor tonificación, según la información que compartió sobre su evolución. Las fotografías no tardaron en circular entre sus seguidores, que repararon en la diferencia entre ambas postales.

El cambio físico de Felipe Fort: cómo logró aumentar 10 kilos

Desde hace tiempo, Felipe Fort lleva adelante un estilo de vida enfocado en la actividad física y la alimentación saludable.

El influencer fue mostrando distintos momentos de sus entrenamientos y de su rutina cotidiana, en los que dejó en evidencia el compromiso con este proceso.

Por: Estefania Lisi

La transformación que compartió ahora permite comparar su aspecto de hace siete meses con el actual. Según contó, durante ese tiempo logró aumentar 10 kilos, con un trabajo enfocado en desarrollar masa muscular.

Además, el joven modificó algunos hábitos alimenticios y dejó atrás buena parte de las comidas poco saludables, aunque también se permite darse algunos gustos.

Felipe Fort también se destaca como modelo: sus trabajos en la moda

Además de su actividad en redes sociales, Felipe Fort comenzó a ganar protagonismo en el mundo de la moda.

Durante el último año participó de distintas producciones y campañas publicitarias. Una de sus experiencias más recientes fue una campaña para Prada Beauty.

Foto: Instagram (@martacfort)

También formó parte de BAFWEEK, donde desfiló con una campera que tenía un homenaje especial a su papá, Ricardo Fort.

En otra de sus apariciones públicas, asistió al evento por los 15 años de la marca Bullbenny, donde volvió a mostrar su interés por las tendencias y el universo fashion.

Marta y Felipe Fort: por qué no habrá un Marroc XL

Por otra parte, los mellizos Fort también siguen vinculados con el legado empresarial de su familia y con los productos emblemáticos de la fábrica fundada por su padre.

En una entrevista con La Nación, Marta Fort explicó por qué finalmente no avanzaron con la posibilidad de lanzar una versión XL del tradicional Marroc, una de las golosinas más reconocidas de la marca.

«Llegaron a la conclusión de que la forma es icónica así como está. Hay un montón de estudios detrás de cada cambio. No es que pinta algo y se hace. Pero no quiere decir que en algún momento eso no se retome y sea un hit», explicó.

(Foto: Instagram @felipe_fort_)

Los seguidores de la marca también habían propuesto otras iniciativas para homenajear a Ricardo Fort, como incorporar muñecos del empresario en los chocolates Jack o reemplazar los poemas de Dos Corazones por algunas de sus frases más recordadas.

Por el momento, ninguna de esas propuestas se concretará. Sin embargo, Marta y Felipe mantienen presente la figura de su padre tanto en sus proyectos personales como en las decisiones vinculadas con la empresa familiar.