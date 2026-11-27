Ciclogénesis y alerta en Argentina: el pronóstico del tiempo para el fin de semana con 34° en Buenos Aires (Foto IA)

Tras el fenómeno de ciclogénesis y las alertas meteorológicas vigentes en distintas regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana marcado por un fuerte contraste climático en Argentina.

Mientras el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre traerán temperaturas propias del pleno verano a la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA —con máximas que treparán hasta los 34°C y cielo mayormente despejado—, las lluvias y tormentas persistirán en el norte y oeste del territorio nacional.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y AMBA

Para el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre no se esperan precipitaciones en el área metropolitana, pero sí temperaturas propias del verano que alcanzarán los picos más altos de los últimos meses.

Sábado 28 de noviembre: se espera una jornada con cielo despejado a ligeramente nublado durante el día y algo más cubierto hacia la noche. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima trepará hasta los 33°C . Los vientos soplarán leves a moderados del sector noroeste y norte (entre 7 y 22 km/h).

Domingo 29 de noviembre: será el día más caluroso del fin de semana. El termómetro arrancará en 23°C y alcanzará una máxima de 34°C por la tarde, con cielo algo a parcialmente nublado y 0% de probabilidad de lluvias. El viento rotará del norte al este durante la tarde, con velocidades de hasta 22 km/h.

El panorama en el resto de Argentina

Mientras el centro del país experimentará tiempo estable y caluroso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el foco sobre la inestabilidad en otras regiones: