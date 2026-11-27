Ante miles de fanáticos que colmaron el Movistar Arena de Buenos Aires, Ulises Bueno presentó La Historia – Parte 2, un espectáculo de dos horas que recorrió distintas etapas de su carrera y volvió a poner en primer plano su enorme conexión con el público.

Dividido en cinco etapas, el show propuso un recorrido musical y emocional por las canciones que acompañaron su crecimiento artístico, desde los clásicos románticos que forman parte de su identidad hasta los temas que consolidaron su presente dentro de la música popular argentina.

Dos horas de cuarteto y emoción: Ulises Bueno conquistó el Movistar Arena (foto de prensa)

La propuesta se distinguió por una impactante producción audiovisual de última generación. Pantallas, proyecciones, recursos tecnológicos, efectos especiales y una puesta en escena de gran despliegue visual acompañaron cada segmento, transformando el escenario en una experiencia de alto impacto. Ulises apostó fuerte a la calidad técnica y artística, sin escatimar en recursos de producción, para ofrecer un espectáculo pensado en cada detalle.

Con más de dos décadas de trayectoria, Ulises Bueno construyó un camino propio dentro del cuarteto. Heredero de una historia musical profundamente ligada a Córdoba, supo desarrollar una identidad artística que trascendió generaciones y fronteras, convirtiéndose en uno de los nombres centrales de la música popular argentina. Su recorrido incluye grandes escenarios, reconocimientos y colaboraciones con referentes de distintos géneros.

En esta segunda entrega de La Historia, el repertorio fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Canciones como “Amor sin destino”, “Abrazame”, “Gotitas”, “Dos monedas”, “Perra”, “17 primaveras”, “Intento”, “La marca de tu alianza”, “Jijiji”, “Creo”, “Fuego con fuego”, “Dios”, “Lamentablemente”, “Olvídame”, “Dígale” y el infaltable “Dale vieja” formaron parte de una lista que recorrió diferentes momentos de su carrera y mantuvo al público conectado de principio a fin.

Con una puesta de gran despliegue, un repertorio que atraviesa generaciones y una convocatoria multitudinaria, Ulises Bueno volvió a demostrar que su historia musical sigue escribiéndose sobre los escenarios más importantes del país.