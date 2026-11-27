Paula Chaves reveló el verdadero motivo de su salida de Olga (captura de Olga)

A cuatro meses de su salida de Tapados de laburo, Paula Chaves contó por primera vez los verdaderos motivos, de índole personal, por los que decidió dejar el streaming de Olga.

En una entrevista con José María Listorti en Blender at Night, la modelo y conductora se sinceró: “El primer año estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Yo no me quedo donde no la pase muy bien”.

Video de Blender.

POR QUÉ PAULA CHAVES SE BAJÓ DE TAPADOS DE LABURO

Pese a haber construido una dupla muy graciosa con Luli González y entablado una gran química con sus compañeros, Paula continuó: “Ellos, un amor. En Olga siempre me trataron espectacular, pero yo ya no me estaba sintiendo cómoda”.

“Me estaba costando meterme en los temas, hablar de ciertas cosas. No me sentía cómoda y sentía que estaba frenando al resto, que tal vez tenía que ir para un lado donde iba el programa. Se estaba buscando un nuevo rumbo, entró Cami Fortunato”, explicó.

Paula Chaves cerró: “Me tenía que empezar a aggiornar en un formato nuevo y empezar a forzar cosas que no estoy en una edad para forzar ciertas cosas”.

En ese marco, resaltó que quiere reinsertarse laboralmente en algo que represente más su personalidad y esencia: “Quiero laburar de lo que me haga sentir bien, en donde me sienta cómoda y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo”.

QUÉ HABÍA DICHO PAULA CHAVES EL DÍA QUE SE FUE DE OLGA

En julio de 2026, cuando dio un paso al costado, Paula Chaves había argumentado que se bajaba de Tapados de laburo porque tenía muchos viajes programados, no quería comenzar a faltar y estaba analizando otras propuestas.

Cuatro meses después, compartió los motivos completos de su inesperada salida de Olga.