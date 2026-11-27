Caro Trippar volvió a abrirse con sus seguidores y mostró uno de los momentos más duros de su tratamiento: el día en que se dio cuenta de que estaba perdiendo el pelo. La influencer contó cómo fue ese momento en un nuevo video. Habló sin filtro y destacó el rol de su pareja, Sebas, que estuvo a su lado cuando todo pasó.

Todo pasó en un momento cotidiano. Caro contó que, como sin lentes no ve bien de cerca, al principio no había notado nada. “Y cuando me puse los lentes de contacto, vi el piso todo lleno de mis pelos. O sea, no veo tan en detalle, entonces no veo. Y de repente me encontré con un piso lleno, pero lleno de mis pelos, o sea, lleno”, relató todavía sorprendida.

Ahí entró en escena Sebas, que ya lo venía notando y no se animaba a decírselo. “Estaba Sebas y Sebas me miró y me dijo: ‘Sí, no te quise decir nada, pero se está cayendo mucho el pelo, está tu pelo está por todos lados’”, recordó la youtuber. Con esa frase mostró que su pareja la acompañó con cuidado y sin dramatismo, y que esperó a que ella misma se diera cuenta.

“UNA LLORADITA Y A SEGUIR”

Caro no escondió lo que le provocó el momento. “Me entró como una especie de crisis, me dio una lloradita y a seguir”, admitió. Después repitió la frase casi como un mantra: “Y bueno, nada, acá estamos, una lloradita y a seguir”.

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Con esa mezcla de honestidad y humor, la creadora de contenido dejó en claro que se permite sentir el golpe y no se queda en él. Es la misma forma en que viene contando su enfermedad desde el primer día, con sus seguidores como testigos de cada etapa.

EL DIAGNÓSTICO QUE CAMBIÓ SU VIDA

La caída del pelo llega en medio de un tratamiento muy exigente. En julio, Caro Trippar hizo público su diagnóstico en un video titulado “Tengo cáncer”, publicado en su canal de YouTube, donde tiene cerca de dos millones de suscriptores. Tiene cáncer de mama HER2 negativo, hormonal positivo, con metástasis, y el tratamiento previsto es de alrededor de un año de quimioterapia.

En aquel primer video, la influencer de 35 años explicó que había atravesado una lactancia complicada, con sobreproducción de leche. Por eso pensó que las molestias que sentía eran algo normal de esa etapa. También les dejó un pedido a sus seguidores: “Si hay algo que saquen de este video, por favor, vayan a chequearse”.