Universal+ prepara una variada programación para diciembre de 2026, con estrenos de series, nuevas temporadas y documentales protagonizados por grandes figuras del espectáculo internacional. Entre las novedades más destacadas se encuentran Kill Jackie, el thriller criminal encabezado por Catherine Zeta-Jones; Ted: The Animated Series, que expande el universo del irreverente oso creado por Seth MacFarlane; y el regreso de Colin From Accounts y The Rainmaker. Además, habrá nuevos episodios de Saturday Night Live y un documental sobre la vida de Billy Idol.

La agenda comienza el 1° de diciembre con la tercera y última temporada de Colin From Accounts, la comedia romántica australiana protagonizada por Patrick Brammall y Harriet Dyer. En esta entrega, Gordon y Ashley deberán afrontar las consecuencias de una propuesta de matrimonio fallida, mientras intentan resolver sus diferencias y superar nuevos conflictos personales y familiares. La gran incógnita será si su relación tiene futuro o si Colin, el perro que los unió, es el verdadero responsable de mantenerlos juntos.

Colin from Accounts (Foto: gentileza Universal+)

El 11 de diciembre será el turno de Kill Jackie, una producción de ocho episodios que combina suspenso, drama criminal y humor negro. Catherine Zeta-Jones interpreta a Jackie Price, una traficante internacional de cocaína que consiguió reinventarse como galerista de arte, pero cuyo pasado vuelve para perseguirla. Cuando descubre que un grupo de asesinos conocido como los “Siete Demonios” quiere acabar con ella, decide utilizar sus antiguos conocimientos para eliminarlos antes de convertirse en su próxima víctima.

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El 18 de diciembre llegará Ted: The Animated Series, la nueva producción animada que amplía la franquicia cinematográfica creada por Seth MacFarlane. La historia transcurre 12 años después de los acontecimientos de Ted 2 y vuelve a reunir al oso más irreverente con su inseparable amigo John. Ambos son vecinos, tienen sus propias familias y trabajos poco prometedores, pero siguen alentándose mutuamente para tomar las peores decisiones. Seth MacFarlane vuelve a darle voz al protagonista, acompañado por Mark Wahlberg y Amanda Seyfried.

El 23 de diciembre se estrenará la segunda temporada de The Rainmaker, el drama legal basado en la novela de John Grisham. En esta nueva entrega, los abogados Rudy, Bruiser (Lana Parrilla) y Deck Shifflet (P.J. Byrne), de la firma J. Lyman Stone & Asociados, deberán enfrentar nuevos adversarios y casos complejos. Uno de los conflictos centrales involucrará la vida de cientos de niños, en una investigación en la que conseguir la victoria podría resultar tan peligroso como perder.

Kill Jackie (Foto: gentileza Universal+)

Por último, el 30 de diciembre llegará Billy Idol Should Be Dead, un documental dirigido por Jonas Åkerlund que repasa la extraordinaria trayectoria del músico británico, desde sus comienzos en la escena punk hasta su consagración como una de las figuras más reconocidas del rock. Con testimonios de artistas como Miley Cyrus, Billie Joe Armstrong, de Green Day, y Nile Rodgers, la producción ofrece una mirada sobre los excesos, los momentos más difíciles y el regreso a los escenarios del legendario cantante. A lo largo del mes también habrá nuevas emisiones de la temporada 52 de Saturday Night Live, con transmisiones en vivo todos los sábados desde Nueva York.

Calendario de estrenos de Universal+ en diciembre

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