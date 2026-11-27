Facundo Arana salió al cruce de las versiones que hablaban de un fuerte conflicto familiar con María Susini y sus hijos y desmintió categóricamente que exista una pelea con su expareja o que tenga problemas para ingresar al country donde vive su familia. Abordado por el cronista de LAM Fede Flowers, el actor se mostró molesto por la información que circuló en los últimos días y aseguró que detrás de esos rumores hay personas que buscan perjudicarlo.

La polémica había comenzado cuando Pepe Ochoa reveló en el ciclo de Ángel de Brito una serie de supuestos conflictos entre el protagonista de Padre Coraje y Sos Mi Vida y su entorno familiar. Entre otras cuestiones, el panelista habló de un distanciamiento con sus hijos y de una presunta prohibición para ingresar a la vivienda que compartía con Susini.

María Susini.Marian Saud y Facundo Arana (Fotos: Instagram @facundoaranatagle y @mariansaud)

Consultado sobre cómo es actualmente su relación con la modelo, Arana fue contundente y dejó en claro que mantienen un trato cercano. “Vino al teatro, la obra le encantó. Estuvo acá, fuimos a comer ayer. Nos recontra vemos”, aseguró, descartando así la existencia de una guerra con la madre de sus hijos.

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FACUNDO ARANA DESMINTIÓ LOS RUMORES SOBRE MARIAN SAUD

Durante el intercambio con el cronista, también le preguntaron por las versiones que vinculaban su supuesto distanciamiento familiar con Marian Saud, la diseñadora señalada como una posible tercera en discordia en su separación. En particular, le mencionaron que algunas fotografías que ella había publicado en las redes sociales habrían generado malestar.

“No fue así, no sé qué contarte, porque me contás cosas que se van tanto de lo que vivo. Son paparruchadas”, respondió el actor, visiblemente incómodo con las versiones que le estaban transmitiendo.

Facundo Arana y María Susini. Fotos: Instagram y Ciudad Magazine

Por último, cuando le preguntaron directamente si era cierto que tenía prohibido ingresar al barrio privado para visitar a sus hijos, Arana volvió a negar la información sin vueltas: “Me estás preguntando cualquier cosa, no es cierto”. Antes, al referirse al origen de las versiones sobre el supuesto conflicto familiar, había lanzado una frase contundente: “No es info buena, sé de dónde va la información. Es gente que quiere hacer daño”.

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