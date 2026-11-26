Esta semana, Jimena Barón inicio en sus redes sociales una especie de campaña para recaudar nuevos seguidores para la cuenta de su novio, Matías Palleiro. Todo comenzó con una promesa de él quien aseguró que, si llegaba al millón, le compraba a la actriz una casa en las afueras de la ciudad.

“Tengo algo para la gente, a ver cuán fiel es tu gente. Si yo llego al millón de seguidores, compro la casa...”, la desafió Matías a Jimena quien, lejos de tomárselo en broma, inició un pedido masivo a través de redes sociales.

Finalmente, en 24 horas, Matías alcanzó el millón de seguidores y Jimena lo enfrentó. “Yo solo quiero mi casa verde para los animalitos así que estoy subidísima a esta viralización”, afirmó la actriz, minutos antes de llegar al objetivo.

Jimena Barón y Matías Palleiro (Foto: Instagram @jmena)

JIMENA BARÓN AMENAZÓ A MATÍAS PALLEIRO CON SEPARARSE

Este jueves, Jimena Barón compartió una serie de videos en sus historias de Instagram donde contó cómo seguía el tema con su pareja. “Estamos peleados porque Matías dice que no podemos tener seis perros”, confió la actriz a través de sus historias de Instagram, pocas horas después de que Palleiro llegará al millón de seguidores en su cuenta.

Durante la discusión, y entre risas, a ella se la escucha decir: “Me pongo de culo con vos porque me decís qué tengo que hacer con mi vida”. “Estamos charlando de la vida de los dos”, le retruca Palleiro. “¿Y si yo me quiero separar?”, responde ella.

Jimena Barón amenazó a Matías Palleiro con separarse si no cumple con su palabra (Video: Instagram @jmena)

Tras un breve silencio, Matías le contesta: “Es una decisión tuya”. “¿Y si yo te digo ‘me separo y me voy a vivir con los seis perros’? ¿Qué me decís? ¿No podés? Pero me tenés que comprar la casa, vos tenés que cumplir tu promesa y yo ahí decido”, insiste Jimena. “Si vos me decís ‘no podés tener seis perros’, yo digo ‘te dejo, soy libre’. Nos vemos en tribunales”, agregó la actriz ante la sorpresa de su novio.