A pocos días de su casamiento con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel todavía tiene una cuestión pendiente con su padre, Alejandro Stoessel, relacionada con su patrimonio y los bienes que generó a lo largo de su carrera artística.

La información fue revelada por Yanina Latorre en El Observador, donde dio detalles del acuerdo económico entre la cantante y su papá. Según explicó la periodista, en las negociaciones Tini le habría cedido a sus padres todas las propiedades, mientras que, en cuanto al dinero, ella se quedaría con el 70%.

Sin embargo, todavía habría un punto sin resolver: Alejandro Stoessel continúa teniendo a su nombre las sociedades que administran los créditos, las ganancias y otros activos vinculados a la carrera de la artista.

Tini y Alejandro Stoessel (Fotos: Instagram @tini stoessel y @alestoessel)

“Alejandro no cede las sociedades si Tini no las compra. Entonces, de la plata que le quedaría a ella, tiene que comprarle al padre y él se quedaría con más plata”, reveló Yanina Latorre.

Por qué Tini Stoessel dio su primera nota con Rodrigo de Paul

Por otro lado, Yanina Latorre también se refirió a la reciente entrevista que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul brindaron juntos para Vogue, en la que hablaron sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Tini y Rodrigo de Paul revelaron detalles íntimos de su casamiento a días de la boda (Foto: Instagram/@voguelatam).

Al analizar la exposición de la cantante, la conductora hizo una comparación con la etapa en la que su carrera estaba bajo la órbita de su padre.

“Como se nota que no la maneja más el padre, nunca en la vida hubiese dado una nota así. La tenían absorbida. Ahora es una piba feliz”, aseguró Yanina en El Observador.