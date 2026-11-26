Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron al descubierto algunos detalles de su vida cotidiana al participar de una divertida sección de la revista Vogue Latinoamérica. A menos de un mes de su casamiento, la cantante y el futbolista abrieron sus bolsos frente a la cámara, mostraron los objetos que llevan habitualmente y compartieron algunas intimidades de su relación que no pasaron inadvertidas.

En el video, la artista contó que tiene una gran colección de carteras y que suele combinar elementos que necesita para viajar con otros que utiliza en su rutina diaria. De Paul, por su parte, explicó que generalmente lleva su bolso para ir al club, aunque también lo utiliza cuando tiene que trasladarse.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel (Fotos: capturas Vogue Latinoamérica)

Entre los objetos que mostraron aparecieron productos de skincare, perfumes, bálsamos labiales y cepillos para el pelo. Pero lo que sorprendió a Tini es la cantidad de productos que el futbolista comenzó a acumular, inspirado por el cuidado corporal de la cantante: “¡Me copiaste!”, le repitió varias veces urante la entrevista.

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Uno de los momentos más divertidos llegó cuando hablaron sobre el cuidado de la piel. El futbolista reconoció que incorporó algunos hábitos gracias a la insistencia de su pareja y contó cómo cambia su rutina cuando ella no está: “Es algo con lo que ella me insiste mucho... cuando ella se va de viaje me caigo con la piel, pero cuando ella vuelve voy para arriba”.

Tini también reveló que tiene una particular habilidad para maquillarse mientras viajan en auto. Según contó, suele tranquilizar a Rodrigo cuando él se preocupa por las maniobras al volante: “Amor, tranqui en el auto”. El campeón del mundo, entre risas, describió las dificultades que atraviesa cuando intenta manejar mientras ella se maquilla: “Donde agarro un pozo, ella termina con el labial por acá”.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

La aparición de la pareja en Vogue Latinoamérica se produce en un momento muy especial de su historia de amor. Ambos protagonizaron la portada de la edición de diciembre de la publicación y hablaron sobre su reconciliación, los proyectos que comparten y los preparativos de su boda, prevista para el próximo 19 de diciembre en El Dok Haras, en Exaltación de la Cruz.

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