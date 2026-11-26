Hasta hace poco, las angelitas de LAM tenían vedado el acceso a notas con otros programas. La decisión de Ángel de Brito mantenía a las panelistas en silencio fuera del ciclo, y era habitual que colegas y cronistas se encontraran con negativas a la hora de buscar declaraciones.

Pero todo cambió cuando Ángel comunicó que levantaba la mordaza. Nacho Rivarola, cronista de Puro Show, fue hasta la puerta del estudio donde se graba el programa de América para comprobar si la prohibición realmente se había levantado.

La expectativa era alta. “¿Decís que las angelitas hoy me van a hablar?”, le preguntó a Pepe Ochoa, quien respondió: “Te van a hablar, están todos habilitados, no se si van a hablar bien con la gente de Puro Show, porque hay tensión acá”.

Pepe Ochoa habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

LA PALABRA DE LAS ANGELITAS TRAS EL OK DE ÁNGEL DE BRITO DE DAR NOTAS A OTROS MEDIOS

“¿Se levantó la prohibición?”, le consultó el cronista de eltrece a Denise Dumas y Matilda Blanco, quienes contestaron: “Sí, se levantó. Estamos contentos”. confirmaron.

Denise Dumas y Matilda Blanco hablaron en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Nazarena Vélez por su parte, dijo: “Como hoy es mi último día, me hago la loca y hablo ahora. Me estoy yendo muy contenta de LAM, siempre es hermoso trabajar acá”.

Nazarena Vélez habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Tenían prohibida la palabra”, le dijo Nacho Rivarola a Karina Iavícoli, quien remarcó: “No autorizado no es lo mismo que prohibido, no busquen roña, dale, hace calor”.

Karina Iavícoli habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Laura Ubfal también habló: “¿Qué pasa? Nadie sabe nada todavía", expresó cuando le preguntó el cronista sobre su futuro y los cambios por la venta de Mandarina.

Laura Ubfal habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

En el caso de Nora Colosimo, fue contundente: “Estamos al horno si podemos hablar, ¿quién me calla?“. Fue entonces cuando apareció Ángel de Brito y dijo: “Agradezcan”.

Ángel de Brito y Nora Colosimo hablaron en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

PILAR SMITH CONFIRMÓ QUE SE QUEDA EN AMERICA PASE LO QUE PASE

“Tengo entendido que sos la única que confirmó que se queda en América, pase lo que pase con Ángel”, le dijo Nacho y Pilar Smith afirmó: “Sí, porque a mí me fueron a buscar de América a Telefé, son cosas que pasan, los que se están despidiendo son ellos, no yo”.

Pilar Smith habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

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