La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo, con Juana Viale al frente de ambos pogramas.

Al igual que cada semana, las mesazas tendrán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE DEL 2026

El sábado 28 de noviembre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto a:

Luciano Cáceres: el actor que se encuentra presentando su unipersonal Paraíso en Buenos Aires y participa en la película Carne , en cartelera en cines argentinos.

Brenda Gandini: la actriz argentina que continúa activa en el medio artístico y de la moda.

Matías Alé: el actor que actualmente conduce el programa Alégrate la mañana en NetTV y protagoniza la película Maltratada , con estreno programado para el 3 de diciembre de 2026.

Flavia Palmiero: actualmente conduce el programa matutino Nuevo día en Ciudad Magazine, impulsa su marca de indumentaria y además participó en el filme Funeral y medio —cuyo estreno está previsto para marzo—, junto a Guillermo Francella y Adrián Suar, con una idea original de su pareja, Luis Escalela.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DEL 2026

El domingo 29 de noviembre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a:

Nazarena Vélez: la actriz que se despidió de LAM tras cinco años como panelista para enfocarse en la temporada de verano en Villa Carlos Paz, además de seguir activa en streaming y teatro.

Diego Topa: el animador se encuentra preparando el espectáculo navideño Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable junto a Laurita Fernández, con funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires el 22 y 23 de diciembre.

“Rulo” Schijman: el conductor se encuentra actualmente en Crónica TV y encabeza el ciclo de entrevistas Desencriptados en Infobae .

Cami Jara: la creadora de contenido, humorista y actriz argentina es integrante del programa de streaming TDT (Tarde de Tertulia) en Olga.

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