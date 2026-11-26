Mirá lo que dijo el dueño de Luzu TV en Intrusos.

El estreno de Somos Así, la serie que los integrantes de Nadie Dice Nada despertó reacciones dispares en las redes sociales, y Nicolás Occhiato celebró el récord inédito que logró con Disney+.

“Realmente la serie está teniendo unos números increíbles. Lo que teníamos que lograr en una meta de tres meses lo logramos en una semana”, reveló el dueño de Luzu TV.

“La gente de Disney está recontenta, nosotros también”, continuó.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, súper enamorados (Fotos: Movilpress)

Y como en Intrusos habían sido muy duros con la ficción, Nico enfatizó que su posteo en X contra Lussich fue “un agradecimiento real”.

Nicolás Occhiato reacciona en X a las críticas por Somos Así.

Por qué Occhiato está agradecido a Intrusos pese a que lo funaron

“Justo ahora se venía la etapa de promoción en la que necesitábamos trascender más allá de nuestra comunidad y más allá de la gente que nos conoce. Estábamos pensando en una estrategia de cómo hacer para llegarle. Justo en Intrusos nos dedican diez minutos en donde están criticándola y está perfecto, porque te puede gustar o no gustar”, expresó.

Nicolás Occhiato reacciona en X a las críticas por Somos Así.

Y siguió: “Les contesté con un chiste y haciéndome gracioso para generar esa conversación. Hoy creo que (el posteo) a esta hora tiene dos millones de impresiones, así que la mejor prensa que podíamos hacer”.

Nicolás Occhiato reacciona en X a las críticas por Somos Así.

“No creo que sea el mejor actor ni de casualidad. Tampoco el mejor productor porque es la primera vez que lo hago. Ojalá pueda seguir haciendo cosas y generando más conversación y crítica porque quiere decir que me estoy arriesgando. Se le da laburo a gente. Prefiero seguir arriesgándome a las críticas”, concluyó Nicolás Occhiato.