La Usina del Arte se vistió de gala este 28 de octubre para albergar una nueva edición de los Premios Ídolo, el evento que celebra a los creadores de contenido,streamers, cantantes, deportistas y grandes figuras del universo digital.
La mítica alfombra roja se convirtió en una verdadera pasarela de tendencias donde la audacia, la sofisticación y el carisma de los famosos se robaron todas las miradas.
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Las tendencias de la noche pasaron por elecciones cool, de alto impacto y guiños a la alta costura con toques sensuales.Moria Casán,Sofía “La Reini” Gonet,Julieta Poggio,Cami Mayan,Olivia Wald,Lola Latorre,Flor Vigna,Tuli Acosta, Sofi Martínez y Belu Lucius causaron sensación a su llegada, cada una desplegando su impronta y marcando la agenda de la moda urbana y de noche.
El toque de emotividad y ternura no faltó en la velada.Daniela Celis deslumbró radiante acompañada por sus gemelas, mientras que la creadora Carito Müller presumió su embarazo enfundada en un elegante vestido, caminando de la mano de su hija.
En tanto,Lizardo Ponce dijo presente con un estilismo impecable junto a su novio,Franco Poggio.
La elegancia sastrera y los estilismos en pareja también pisaron fuerte.Zaira Nara deslumbró con un conjunto sastrero blanco que combinó a la perfección la elegancia con la sofisticación, una línea por la que también apostó Jimena Barón, quien llegó junto a su hijo Momo, el encargado de robarse todos los elogios con su outfit súper canchero.
La sobriedad y la distinción de la noche se completaron con la presencia de figuras como Ferbo, quien fue escoltado por su novia Abril, El Pollo Álvarez y Tefi Russo,Nico Occhiato,Ángela Torres y Marcos Giles, quienes sellaron una jornada a puro glamour digital.