Premios Ídolo 2026: los impactantes looks de las celebridades en la alfombra roja (Fotos: Movilpress)

La Usina del Arte se vistió de gala este 28 de octubre para albergar una nueva edición de los Premios Ídolo, el evento que celebra a los creadores de contenido,streamers, cantantes, deportistas y grandes figuras del universo digital.

La mítica alfombra roja se convirtió en una verdadera pasarela de tendencias donde la audacia, la sofisticación y el carisma de los famosos se robaron todas las miradas.

Las tendencias de la noche pasaron por elecciones cool, de alto impacto y guiños a la alta costura con toques sensuales.Moria Casán,Sofía “La Reini” Gonet,Julieta Poggio,Cami Mayan,Olivia Wald,Lola Latorre,Flor Vigna,Tuli Acosta, Sofi Martínez y Belu Lucius causaron sensación a su llegada, cada una desplegando su impronta y marcando la agenda de la moda urbana y de noche.

Moria Casán en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Julieta Poggio en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Olivia Wald en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Cami Mayan en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Sofi Martínez en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Julieta Poggio en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Sofía Gonet en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Lola Latorre en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Flor Vigna en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Tuli Acosta en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Belu Lucius en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

El toque de emotividad y ternura no faltó en la velada.Daniela Celis deslumbró radiante acompañada por sus gemelas, mientras que la creadora Carito Müller presumió su embarazo enfundada en un elegante vestido, caminando de la mano de su hija.

Daniela Celis con sus hijas en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Carito Müller en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

En tanto,Lizardo Ponce dijo presente con un estilismo impecable junto a su novio,Franco Poggio.

Lizardo Ponce y Franco Poggio en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

La elegancia sastrera y los estilismos en pareja también pisaron fuerte.Zaira Nara deslumbró con un conjunto sastrero blanco que combinó a la perfección la elegancia con la sofisticación, una línea por la que también apostó Jimena Barón, quien llegó junto a su hijo Momo, el encargado de robarse todos los elogios con su outfit súper canchero.

Zaira Nara en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Jimena Barón en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Jimena Barón y Momo en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

La sobriedad y la distinción de la noche se completaron con la presencia de figuras como Ferbo, quien fue escoltado por su novia Abril, El Pollo Álvarez y Tefi Russo,Nico Occhiato,Ángela Torres y Marcos Giles, quienes sellaron una jornada a puro glamour digital.

Ferbo en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Ferbo y su novia Abril en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Ángela Torres y Marcos Giles en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Ángela Torres y Marcos Giles en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Nico Occhiato en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)