Olivia Wald se animó a la cumbia tropical, pero lanzó una advertencia sobre el baile (Foto: Movilpress)

“De nuevo aterrizando en Buenos Aires...”. Recién llegada al país desde México, Olivia Wald arribó al Teatro Gran Rex para cantar en Los40 Primavera Pop y habló con Ciudad Magazine.

Este 29 de octubre, la cantante desembarcará en la cumbia tropical de la mano del Grupo Cañaveral, con “La Rosita de mi Boca”, canción con la que podremos ver una versión diferente de Olivia, más alegre, romántica y bailando, pese a que se resiste a “tirarse unos pasos”.

La artista también confirmó que estará presente en la Marcha del Orgullo, el sábado 7 de noviembre, y expresó lo emocionante que fue participar el año pasado: Olivia Wald cantó y compartió con la comunidad “Pecadora”, canción en la que describió desde la verdad y la vulnerabilidad qué sintió al enamorarse por primera vez de una mujer, hoy su novia, Lucía Maidana.

Olivia Wald habló de su nueva canción cumbiera: "No me pidan que baile, no me hinchen las bolas". Por: Majo Vitale.

OLIVIA WALD, UNA DE LAS FIGURAS DE LOS40 PRMAVERA POP ARGENTINA

-¿Jet lag?

-No sé de qué país tengo jet lag, vengo de tres países distintos y nunca sé si me terminé de acomodar a ningún horario. Estoy rara, pero no sé a qué huso horario pertenece mi cuerpo en este momento.

-¿Qué fuiste a hacer a México?

-Estuve cantando en Tijuana, en un festival muy importante que se llama Tecate Península. Ahí compartí line up con Los Caligaris. Entonces, después me sumé a cantar con Los Auténticos Caligaris. Ahora armaron una fusión. Estuve cantando con los chicos y nos cagamos de risa el fin de semana.

Olivia Wald en Los40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

-¿Y estás por lanzar una cumbia?

-Sí, una cumbia tropical. Soy tu cumbiera del momento. Es una canción con el Grupo Cañaveral. Es una colaboración re divertida. El 29 de octubre vamos a estar con cumbia, ¡así es la vida!

-¿Te vamos a ver bailar? Tus fans dicen que sos la hija de la danza.

-(Humor) Yo no voy a bailar. No me pidan que baile. ¡Déjenme de joder con el baile! El otro día hasta en las notas me pidieron que baile y les dije: “No voy a bailar. No me hinchen las bolas”. ¡Así que no! No me van a ver bailar.

-¿Qué tenés entre manos hoy? Ya hiciste una gira, lanzaste un disco, ¿qué queda?

-Más colaboraciones, más sorpresas. Es un año muy completo que no lo vamos a terminar en octubre. Va a seguir.

Olivia Wald en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

OLIVIA WALD: LA MARCHA DEL ORGULLO Y SU SIGNIFICATIVA CANCIÓN “PECADORA”

-Se acerca la Marcha del Orgullo, ¿vas a estar presente? ¿Vas a cantar?

-Me invitaron. El año pasado canté y fue espectacular. Este año voy a ir a divertirme y a tomar algo. E

ste año me parece que no voy a cantar.

-¿Qué significó para vos cantar “Pecadora” en ese marco?

-Espectacular. Re emocionante. Me trajo muchas sorpresas lo posterior a eso. Este año quiero volver a estar presente.