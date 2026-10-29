Martu Brito, de fan de Bandana a cantar con ellas: “La música te conecta con artistas que admirás”

La alfombra roja del Teatro Gran Rex recibió a numerosos artistas en el marco de la primera edición de LOS40 Primavera Pop en la Argentina y Martu Brito estuvo ahí.

La cantante habló con Ciudad Magazine de su proyecto musical, de los ídolos con los que tuvo el placer de trabajar y de su “romance” con el periodismo desde que se desempeña como columnista en el programa de streaming “Solo con vos”.

Martu Brito: su colaboración con Bandana, su álbum más personal y su rol en el streaming. Por: Majo Vitale.

MARTU BRITO: LA COLABORACIÓN CON BANDANA, SU ÁLBUM MÁS PERSONAL Y SU DESEMBARCO EN UN STREAMING

-Estamos en un evento de música lleno de artistas y de fans. ¿Cuál fue el primer recital al que fuiste como fan?

-El primer recital fue el de Bandana, después el de Juanes, y sigo siendo fanática de los dos.

-¿Has tenido la oportunidad de conocer a tus ídolos?

-Con Bandana cantamos una canción juntas, la grabamos con Olivia Wald, Chule y Valentina Olguín. Hicimos una colaboración que está ahí la canción, no sabemos si va a salir en Spotify.

-Ahora sacaron algo con Nuestro Romance...

-Sacamos Maldita Noche. ¡Muy divertido! Esa noche fue bárbara. Lo lindo de la música es eso, que te conecta con tus colegas y con los artistas que admirás hace un montón. Eso me pone muy contenta.

-En el plano personal, ¿qué tenés entre manos a nivel musical?

-Estoy armando un disco. Eso me pone contenta, entusiasmada. Va a ser un disco que habla de cosas más personales, que no lo venía mostrando tanto a nivel musical y ahora voy a abrirme más para que la gente pueda conocerme desde otra faceta.

-Ahora te estamos conociendo más, estás en un stream, la estás rompiendo.

-Ay, gracias. Muy amable. ¡Qué lindo que te digan cosas lindas! Decime, decime (risas).

-Sos muy graciosa...

-Gracias. Sí, me encuentro en una faceta medio de streamer, no sé cómo se dice. Y me entusiasma también. Me gusta el periodismo. ¡Mirá cuando yo esté de ese lado! Te voy a agarrar el laburo (risas).

-Dentro de poco, ¿le vas a hacer el opening a Coti Sorokin en el C Art Media?

-Sí, el 19 de noviembre. Estoy muy entusiasmada también con eso.