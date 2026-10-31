Pastelitos express de batata y membrillo: la receta de Jimena Monteverde con un truco inesperado

Los pastelitos de batata y membrillo son un clásico de la repostería argentina, especialmente durante las fechas patrias, aunque también son una excelente opción para acompañar el mate durante todo el año. Su masa crocante, el relleno dulce y la cobertura de azúcar los convierten en una preparación irresistible.

La cocinera Jimena Monteverde compartió en sus redes sociales una receta express que permite preparar estos pastelitos caseros sin necesidad de elaborar una masa tradicional. La propuesta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento que simplifica considerablemente el trabajo en la cocina.

El secreto está en utilizar tapas de tarta superpuestas, pinceladas con manteca derretida y espolvoreadas con harina. Este truco permite formar capas que, durante la fritura, generan una textura similar a la de los pastelitos hojaldrados tradicionales.

Comensales 8 Ingredientes 2 paquetes de tapas de tarta (4 discos de masa en total).

paquetes de tapas de tarta (4 discos de masa en total). Dulce de membrillo, cantidad necesaria.

Dulce de batata, cantidad necesaria.

Manteca derretida, cantidad necesaria.

Harina 0000, cantidad necesaria.

Azúcar para espolvorear.

Aceite para freír.

Procedimiento

1. Preparar la primera capa: colocar una tapa de tarta sobre la mesada, espolvorearla con harina 0000 y pincelarla con manteca derretida.

2. Superponer las masas: cubrir con otra tapa de tarta y repetir el procedimiento de harina y manteca hasta utilizar los cuatro discos.

3. Llevar a la heladera: colocar las masas superpuestas en frío durante 10 minutos para que adquieran consistencia.

4. Cortar los cuadrados: retirar la masa de la heladera y cortarla en cuadrados de tamaño similar.

5. Agregar el relleno: colocar un cubito de dulce de membrillo o de batata en el centro de cada cuadrado.

6. Armar los pastelitos: cubrir cada porción con otro cuadrado de masa, presionar los bordes y darles la forma característica de los pastelitos criollos.

7. Calentar el aceite: colocar abundante aceite en una sartén u olla y calentarlo a fuego medio, evitando que alcance una temperatura excesiva.

8. Freír los pastelitos: introducirlos boca abajo en el aceite caliente y cocinarlos hasta que la masa esté dorada y crocante.

9. Retirar y escurrir: sacar los pastelitos del aceite y colocarlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

10. Agregar el azúcar: espolvorear los pastelitos mientras todavía están calientes para completar la preparación.

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