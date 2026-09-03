Fugazzeta rellena: la receta de Jimena Monteverde para lograr el sabor de las pizzerías de la calle Corrientes

La fugazzeta rellena es uno de los grandes clásicos de la pizza porteña y una de las especialidades más buscadas por quienes quieren recrear en casa el sabor de las tradicionales pizzerías de la calle Corrientes. Con una masa esponjosa, abundante mozzarella y una generosa capa de cebolla, este plato se convirtió en un ícono de la gastronomía argentina.

La cocinera Jimena Monteverde compartió una versión casera que conserva la esencia de la receta original, pero con ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso apto para cualquier nivel de experiencia en la cocina.

Con una masa de harina 0000, relleno de jamón y queso, y cebollas condimentadas con aceite de oliva y orégano, el resultado es una fugazzeta dorada, bien alta y con mucho sabor, ideal para una comida familiar o una reunión con amigos.

Comensales 4 Ingredientes 500 g harina 0000

g harina 0000 20 g levadura fresca

g levadura fresca 250 cc agua tibia

cc agua tibia 4 cucharadas de aceite de oliva

cucharadas de aceite de oliva 3 cucharaditas de sal

cucharaditas de sal Una cebolla blanca

cebolla blanca Una cebolla morada

cebolla morada Aceite de oliva, cantidad necesaria

Orégano, a gusto

Sal, a gusto

300 g mozzarella

g mozzarella 100 g jamón cocido

g jamón cocido Aceitunas rellenas, a gusto

Procedimiento

Colocar la harina en un bowl junto con la sal y el aceite de oliva. Disolver la levadura en el agua tibia e incorporarla a la mezcla. Amasar hasta obtener una preparación lisa, suave y homogénea. Dividir la masa en dos bollos, dejando uno ligeramente más grande que el otro, y dejar reposar hasta que aumenten su volumen. Estirar el bollo más pequeño y colocarlo en una pizzera o fuente para horno previamente aceitada. Distribuir el jamón cocido, la mozzarella en rodajas y las aceitunas sobre la base. Cubrir con el segundo disco de masa y cerrar muy bien los bordes para evitar que se escape el relleno durante la cocción. Cortar las cebollas en pluma, mezclarlas con aceite de oliva, orégano y una pizca de sal, y dejarlas reposar unos minutos. Cubrir la superficie de la pizza con las cebollas condimentadas. Cocinar en horno fuerte durante aproximadamente 25 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el queso completamente fundido.

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