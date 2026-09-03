Salvador Mazzocchi, cocinero: “Una buena forma de disfrutar las patas de pollo es con una lactonesa de berenjena”

Las patas de pollo son uno de los cortes más versátiles y económicos, pero no necesariamente tienen que terminar siempre asadas o acompañadas con papas. Con algunos ingredientes sencillos se pueden convertir en un plato completamente diferente.

El cocinero Salvador Mazzocchi, conocido en redes sociales como Salva la Cocina, propone preparar unos chupetines de pollo, una receta en la que primero se cocina y desmenuza la carne para después reconstruir las piezas alrededor del hueso.

La preparación suma papa, queso crema, parmesano y muzzarella, mientras que el exterior lleva un rebozado que queda dorado y crocante después de pasar por aceite caliente. Para acompañar, la propuesta incluye una lactonesa de berenjena que aporta cremosidad.

El punto distintivo de esta receta está en el contraste entre el rebozado crocante, el relleno de muzzarella y la lactonesa de berenjena. Además, reutilizar los huesos permite conseguir una presentación diferente sin modificar la base económica y sencilla del plato.

Comensales 4 Ingredientes Para el pollo 6 patas de pollo.

patas de pollo. Un litro de caldo de verduras.

litro de caldo de verduras. Una papa hervida.

papa hervida. 4 cucharadas de queso crema.

cucharadas de queso crema. 100 g queso parmesano.

g queso parmesano. 100 g muzzarella.

g muzzarella. 200 cc leche.

cc leche. Harina, cantidad necesaria.

2 huevos.

huevos. Pan rallado, cantidad necesaria.

Pimentón, cantidad necesaria.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite para freír. Para la lactonesa de berenjena Una berenjena grande.

berenjena grande. 100 cc leche.

cc leche. 200 cc aceite de girasol.

cc aceite de girasol. Sal y pimienta, cantidad necesaria.

Procediemiento

Hervir las patas de pollo sin piel en el caldo de verduras hasta que estén cocidas. Retirar la carne de los huesos, desmenuzarla y reservar los huesos, ya que se utilizarán posteriormente para formar los chupetines. Mezclar el pollo desmenuzado con la papa hervida, el queso crema y el queso parmesano hasta obtener una preparación que pueda moldearse. Formar bolitas con las manos e introducir un cubito de muzzarella en el centro de cada una. Cubrir el extremo de cada hueso reservado con un poco de papel aluminio. Colocar una porción de la mezcla de pollo alrededor de cada hueso y darle una forma similar a la de una pata de pollo. Pasar cada pieza por huevo batido, harina y pan rallado para formar el rebozado. Freír los chupetines en aceite caliente hasta conseguir una superficie dorada y crocante. Para la lactonesa, cortar la berenjena por la mitad y realizar pequeños cortes sobre su cara interna. Pintarla con aceite de oliva, cerrarla y envolverla en papel aluminio. Cocinar la berenjena en el piso del horno hasta que quede bien blanda. Pelar una de las mitades y conservar la otra con su cáscara. Procesar la berenjena junto con 100 cc de leche y 200 cc de aceite de girasol hasta obtener una preparación cremosa. Condimentar la lactonesa con sal y pimienta y servirla junto con los chupetines de pollo recién hechos.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/