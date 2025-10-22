La berenjena es un vegetal muy versátil en la cocina argentina, pero usualmente se limita a las clásicas milanesas o al escabeche. Si bien estas preparaciones son deliciosas, existe una forma de llevar a este vegetal a un nivel superior, logrando un plato contundente, lleno de sabor mediterráneo y con una textura melosa.
La torre de berenjenas a la parmesana es la respuesta para quienes buscan el mejor sabor. El secreto reside en freír las rodajas de berenjena rebozadas, y luego apilarlas con capas de salsa de tomate y dos tipos de queso que se funden al gratinar en el horno.
Ingredientes para torre de berenjenas a la parmesana
- 4 berenjenas.
- Una taza de harina.
- 3 huevos.
- 3 tazas de pan rallado.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Perejil.
- 2 dientes de ajo picado.
- 500 g de tomates triturados.
- 2 dientes de ajo machacados.
- Hojas de albahaca.
- Una taza de queso reggianito rallado.
- Una taza de queso muzzarella.
- Aceite de girasol.
- Aceite de oliva.
Procedimiento
- Cortar las berenjenas en rodajas del tamaño de ½ cm. Reservar.
- Rebozar las berenjenas pasando por harina, huevo condimentado y finalmente por pan rallado.
- Freír en aceite bien caliente y reservar.
- En una olla, colocar un chorro de aceite de oliva, los ajos machacados y el tomate triturado.
- Condimentar con sal y pimienta; agregar las hojas de albahaca fresca.
- En una fuente para horno, colocar una primera capa de berenjenas y luego intercalar salsa de tomates, queso y más berenjenas.
- Espolvorear con queso reggianito rallado.
- Llevar a horno fuente para que gratine bien y servir.
