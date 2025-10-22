La berenjena es un vegetal muy versátil en la cocina argentina, pero usualmente se limita a las clásicas milanesas o al escabeche. Si bien estas preparaciones son deliciosas, existe una forma de llevar a este vegetal a un nivel superior, logrando un plato contundente, lleno de sabor mediterráneo y con una textura melosa.

La torre de berenjenas a la parmesana es la respuesta para quienes buscan el mejor sabor. El secreto reside en freír las rodajas de berenjena rebozadas, y luego apilarlas con capas de salsa de tomate y dos tipos de queso que se funden al gratinar en el horno.

Ingredientes para torre de berenjenas a la parmesana

4 berenjenas.

Una taza de harina.

3 huevos.

3 tazas de pan rallado.

Sal y pimienta, a gusto.

Perejil.

2 dientes de ajo picado.

500 g de tomates triturados.

2 dientes de ajo machacados.

Hojas de albahaca.

Una taza de queso reggianito rallado.

Una taza de queso muzzarella.

Aceite de girasol.

Aceite de oliva.

Procedimiento

Cortar las berenjenas en rodajas del tamaño de ½ cm. Reservar. Rebozar las berenjenas pasando por harina, huevo condimentado y finalmente por pan rallado. Freír en aceite bien caliente y reservar. En una olla, colocar un chorro de aceite de oliva, los ajos machacados y el tomate triturado. Condimentar con sal y pimienta; agregar las hojas de albahaca fresca. En una fuente para horno, colocar una primera capa de berenjenas y luego intercalar salsa de tomates , queso y más berenjenas. Espolvorear con queso reggianito rallado. Llevar a horno fuente para que gratine bien y servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/