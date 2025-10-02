Cuando se habla de milanesa a la napolitana, lo primero que viene a la cabeza de un comensal argentino es carne, salsa y mucho queso. Pero esta versión usa un ingrediente principal que te va a sorprender: la berenjena.

La clave para que salga impecable está en escurrir bien las berenjenas, empanarlas sin que queden húmedas y darle el toque final con el gratinado. Ideal para una cena diferente sin perder todas las cosas que amamos de la milanesa a la napolitana: simpleza, sabor y presencia.

Ingredientes para milanesas de berenjenas a la napolitana

2 berenjenas.

200 g de panko.

3 huevos.

2 dientes de ajo.

Perejil.

Sal fina, a gusto.

Pimienta, a gusto.

Un tomate.

150 g de queso muzzarella.

Procedimiento

Poner las berenjenas sobre el fuego directo hasta que estén tiernas. Sacarles la piel y dejar enfriar. Mezclar los huevos con la sal, la pimienta, el ajo picado y perejil. Pasar las berenjenas por el panko y luego por los huevos. Volver a pasar por panko. Freír hasta que estén crocantes. Poner en una placa y por encima poner el queso muzzarella y el tomate. Llevar a horno a 200° hasta que gratine.

