Cuando se habla de milanesa a la napolitana, lo primero que viene a la cabeza de un comensal argentino es carne, salsa y mucho queso. Pero esta versión usa un ingrediente principal que te va a sorprender: la berenjena.
La clave para que salga impecable está en escurrir bien las berenjenas, empanarlas sin que queden húmedas y darle el toque final con el gratinado. Ideal para una cena diferente sin perder todas las cosas que amamos de la milanesa a la napolitana: simpleza, sabor y presencia.
Ingredientes para milanesas de berenjenas a la napolitana
- 2 berenjenas.
- 200 g de panko.
- 3 huevos.
- 2 dientes de ajo.
- Perejil.
- Sal fina, a gusto.
- Pimienta, a gusto.
- Un tomate.
- 150 g de queso muzzarella.
Procedimiento
- Poner las berenjenas sobre el fuego directo hasta que estén tiernas.
- Sacarles la piel y dejar enfriar.
- Mezclar los huevos con la sal, la pimienta, el ajo picado y perejil.
- Pasar las berenjenas por el panko y luego por los huevos.
- Volver a pasar por panko.
- Freír hasta que estén crocantes.
- Poner en una placa y por encima poner el queso muzzarella y el tomate.
- Llevar a horno a 200° hasta que gratine.
