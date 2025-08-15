Sorprendé a tu mesa con una lasagna de berenjena pero llena de sabor: la clásica musaka griega, que reemplaza las láminas de pasta por rodajas de berenjena doradas al horno o sartén, y se monta con capas de carne picada condimentada, tomate y bechamel cremosa.

En esta versión, el gran secreto es trabajar con berenjenas bien finitas y doradas: eso acorta el cocinado y potencia el sabor del plato sin complicaciones. Lo mejor es que sólo requiere 20 minutos de horno, lo que la convierte en una alternativa práctica, deliciosa y bien casera.

Ingredientes para lasagna de berenjenas

Para las berenjenas grilladas

Un k de berenjenas.

Aceite, c/n.

Sal, a gusto.

Para el relleno de carne

Una cebolla.

1/2 k de carne picada.

1/2 taza de vino blanco.

Un tomate triturado.

Una cda de orégano.

Una cda de pimentón.

Sal. a gusto.

Para la salsa blanca

120 g de manteca.

120 g de harina.

Un l de leche.

3 yemas de huevos.

50 g de queso rallado.

Procedimiento

Berenjenas

Cortar las berenjenas en rodajas y grillar en una plancha o en una sartén con aceite y sal de ambos lados. Reservar.

Para el relleno de carne

En una sartén, colocar aceite y la cebolla cortada en brunoise. Agregar sal y pimienta, y dejar cocinar. Desglasar con vino blanco y agregar la carne picada. Añadir el tomate, el orégano y el pimentón. Cocinar la carne y reservar.

Salsa blanca

Derretir la manteca en una olla y luego agregar la harina y cocinar por un minuto. Pasado el minuto, agregar la leche caliente en dos partes e ir revolviendo con un batidor de mano constantemente. Una vez que hierve, agregar sal, pimienta y las yemas de huevo. Mezclar bien y Reservar. Para el armado, colocar la base de la fuente para horno un poco de salsa blanca. Por encima colocar una capa de berenjenas grilladas, luego la carne con un poquito de salsa blanca. Mezclar bien. Agregar la salsa blanca y, por encima, poner el queso rallado. Llevar la fuente a un horno fuerte durante 15-20 minutos.

