Sorprendé a tu mesa con una lasagna de berenjena pero llena de sabor: la clásica musaka griega, que reemplaza las láminas de pasta por rodajas de berenjena doradas al horno o sartén, y se monta con capas de carne picada condimentada, tomate y bechamel cremosa.
En esta versión, el gran secreto es trabajar con berenjenas bien finitas y doradas: eso acorta el cocinado y potencia el sabor del plato sin complicaciones. Lo mejor es que sólo requiere 20 minutos de horno, lo que la convierte en una alternativa práctica, deliciosa y bien casera.
Ingredientes para lasagna de berenjenas
Para las berenjenas grilladas
- Un k de berenjenas.
- Aceite, c/n.
- Sal, a gusto.
Para el relleno de carne
- Una cebolla.
- 1/2 k de carne picada.
- 1/2 taza de vino blanco.
- Un tomate triturado.
- Una cda de orégano.
- Una cda de pimentón.
- Sal. a gusto.
Para la salsa blanca
- 120 g de manteca.
- 120 g de harina.
- Un l de leche.
- 3 yemas de huevos.
- 50 g de queso rallado.
Procedimiento
Berenjenas
- Cortar las berenjenas en rodajas y grillar en una plancha o en una sartén con aceite y sal de ambos lados. Reservar.
Para el relleno de carne
- En una sartén, colocar aceite y la cebolla cortada en brunoise. Agregar sal y pimienta, y dejar cocinar.
- Desglasar con vino blanco y agregar la carne picada.
- Añadir el tomate, el orégano y el pimentón.
- Cocinar la carne y reservar.
Salsa blanca
- Derretir la manteca en una olla y luego agregar la harina y cocinar por un minuto.
- Pasado el minuto, agregar la leche caliente en dos partes e ir revolviendo con un batidor de mano constantemente.
- Una vez que hierve, agregar sal, pimienta y las yemas de huevo. Mezclar bien y Reservar.
- Para el armado, colocar la base de la fuente para horno un poco de salsa blanca.
- Por encima colocar una capa de berenjenas grilladas, luego la carne con un poquito de salsa blanca. Mezclar bien.
- Agregar la salsa blanca y, por encima, poner el queso rallado.
- Llevar la fuente a un horno fuerte durante 15-20 minutos.
