Las patitas de pollo son el snack preferido de grandes y chicos. Su éxito radica en su forma, ideal para comer con la mano, y en ese exterior crocante que envuelve una carne siempre jugosa. Prepararlas en casa no solo es más saludable, sino que es rápido, y con un sabor que supera ampliamente a cualquier producto industrial.
El secreto de esta receta, que te permite tener el plato listo en minutos, reside en dos pasos clave: una cocción inicial del pollo que lo deja tierno y jugoso, y un rebozado que garantiza una capa extra-crocante.
Ingredientes para patitas de pollo
- 4 patas de pollo.
- Aceite de oliva.
- 2 cebollas.
- 3 dientes de ajo.
- 2 varas de apio.
- Una zanahoria.
- 2 varas de puerro.
- Un litro de agua.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 2 hojas de laurel.
- Aceite para freír.
Para el rebozado
- 2 huevos.
- 70 g de harina.
- 70 g de manteca.
- Medio litro de caldo de la cocción.
- Medio litro de leche.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
- 2 tazas de escamas de pan rallado (panko).
- Una taza de queso provolone rallado.
- 2 cdas de paprika picante.
La receta para preparar súper patitas de pollo rebozadas. Cucinare.TV.
Procedimiento
- En una olla, sellar las patitas de pollo por ambos lados ayudándose con un poco de aceite de oliva.
- Agregar los vegetales cortados en mirepoix y rehogar unos instantes.
- Poner a punto de sal, pimienta y agregar unas hojas de laurel.
- Agregar el agua, llevar a ebullición lenta y cocinar por 45 minutos.
- Una vez que las patas se cocinaron por completo, retirar de la olla y reservar el caldo.
- En una sartén, derretir la manteca, agregar la harina y formar un roux para luego agregarle el caldo y la leche y realizar una salsa blanca.
- Poner a punto de condimentos.
- Incorporar los huevos y dejar enfriar.
- Cubrir las patas con una capa de salsa blanca y rebozar con el panko mezclado con el queso rallado.
- Freír en aceite caliente.
- Servir con dip de mostaza.
