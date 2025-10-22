Las patitas de pollo son el snack preferido de grandes y chicos. Su éxito radica en su forma, ideal para comer con la mano, y en ese exterior crocante que envuelve una carne siempre jugosa. Prepararlas en casa no solo es más saludable, sino que es rápido, y con un sabor que supera ampliamente a cualquier producto industrial.

El secreto de esta receta, que te permite tener el plato listo en minutos, reside en dos pasos clave: una cocción inicial del pollo que lo deja tierno y jugoso, y un rebozado que garantiza una capa extra-crocante.

Ingredientes para patitas de pollo

4 patas de pollo.

Aceite de oliva.

2 cebollas.

3 dientes de ajo.

2 varas de apio.

Una zanahoria.

2 varas de puerro.

Un litro de agua.

Sal y pimienta, a gusto.

2 hojas de laurel.

Aceite para freír.

Para el rebozado

2 huevos.

70 g de harina.

70 g de manteca.

Medio litro de caldo de la cocción.

Medio litro de leche.

Sal, pimienta y nuez moscada.

2 tazas de escamas de pan rallado (panko).

Una taza de queso provolone rallado.

2 cdas de paprika picante.

La receta para preparar súper patitas de pollo rebozadas. Cucinare.TV.

Procedimiento

En una olla, sellar las patitas de pollo por ambos lados ayudándose con un poco de aceite de oliva. Agregar los vegetales cortados en mirepoix y rehogar unos instantes. Poner a punto de sal, pimienta y agregar unas hojas de laurel. Agregar el agua, llevar a ebullición lenta y cocinar por 45 minutos. Una vez que las patas se cocinaron por completo, retirar de la olla y reservar el caldo. En una sartén, derretir la manteca, agregar la harina y formar un roux para luego agregarle el caldo y la leche y realizar una salsa blanca. Poner a punto de condimentos. Incorporar los huevos y dejar enfriar. Cubrir las patas con una capa de salsa blanca y rebozar con el panko mezclado con el queso rallado. Freír en aceite caliente. Servir con dip de mostaza

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/