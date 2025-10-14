La cocina es un lugar para la creatividad, y a veces, los ingredientes más inesperados brindan la sorpresa más divertida y deliciosa. El pollo admite todo tipo de rebozados, pero esta receta desafía los límites.

Convierte un snack de cine, el pochoclo, en la cobertura más original y crocante que puedas imaginar, asegurando que tu plato se vuelva inolvidable a la vista y al paladar. Es la solución perfecta para esas noches en las que buscamos algo rico y rápido.

Ingredientes para pollo al pochoclo

Una pechuga de pollo.

3 cdas de maíz pisingallo.

Una cda de aceite.

Un huevo.

Harina, c/n.

Una cda de provenzal seca.

Una cda de queso rallado.

Procedimiento

Preparar el pochoclo calentando el aceite con el maíz en una cacerola con tapa. Una vez terminado procesar junto con la provenzal y el queso rallado. Cortar el pollo en cuadrados, salpimentar y pasarlos por harina. Pasar por el huevo apenas batido y, por último, por la preparación de pochoclo molido. Freír hasta dorar y servir con un dip de mayonesa y hierbas.

