La cocina es un lugar para la creatividad, y a veces, los ingredientes más inesperados brindan la sorpresa más divertida y deliciosa. El pollo admite todo tipo de rebozados, pero esta receta desafía los límites.
Convierte un snack de cine, el pochoclo, en la cobertura más original y crocante que puedas imaginar, asegurando que tu plato se vuelva inolvidable a la vista y al paladar. Es la solución perfecta para esas noches en las que buscamos algo rico y rápido.
Ingredientes para pollo al pochoclo
- Una pechuga de pollo.
- 3 cdas de maíz pisingallo.
- Una cda de aceite.
- Un huevo.
- Harina, c/n.
- Una cda de provenzal seca.
- Una cda de queso rallado.
Procedimiento
- Preparar el pochoclo calentando el aceite con el maíz en una cacerola con tapa.
- Una vez terminado procesar junto con la provenzal y el queso rallado.
- Cortar el pollo en cuadrados, salpimentar y pasarlos por harina.
- Pasar por el huevo apenas batido y, por último, por la preparación de pochoclo molido.
- Freír hasta dorar y servir con un dip de mayonesa y hierbas.
