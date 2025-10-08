El pollo frito al estilo americano es el sueño de todo amante del fast food casero. Ese equilibrio perfecto entre una piel crocante y dorada, y una carne interior jugosa y tierna, parece un arte difícil de dominar.

Esta versión demuestra que es posible preparar un pollo frito espectacular de manera rápida. La clave reside en un doble rebozado y una marinada a base de leche que garantiza la humedad y el sabor.

Ingredientes para pollo frito

4 alas de pollo.

4 muslos de pollo.

500 g de harina.

Pimienta, c/n.

½ cdta de curry, eneldo, comino.

Una cdta de sal.

Una y ½ cdtas de pimentón.

Una cdta de orégano, tomillo y ajo picado.

Aceite de oliva, c/n.

Marinada

250 cc de leche.

Una cdta de pimentón dulce.

Una cdta de comino.

½ cdta de ajo picado.

Una cda de jugo de limón.

Sal y pimienta, c/n.

El pollo pollo frito, ideal para dipear. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Primero mezclar harina con todas las especias y reservar. En un bowl agregar todos los ingredientes de la marinada y mezclar. Luego colocar las piezas de pollo dentro de la marinada y reservar al menos una hora en la heladera. Sacar y pasar dos veces por el rebozado. Luego freír en abundante aceite caliente. Servir con dips de salsa barbacoa

