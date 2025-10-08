El pollo frito al estilo americano es el sueño de todo amante del fast food casero. Ese equilibrio perfecto entre una piel crocante y dorada, y una carne interior jugosa y tierna, parece un arte difícil de dominar.
Esta versión demuestra que es posible preparar un pollo frito espectacular de manera rápida. La clave reside en un doble rebozado y una marinada a base de leche que garantiza la humedad y el sabor.
Ingredientes para pollo frito
- 4 alas de pollo.
- 4 muslos de pollo.
- 500 g de harina.
- Pimienta, c/n.
- ½ cdta de curry, eneldo, comino.
- Una cdta de sal.
- Una y ½ cdtas de pimentón.
- Una cdta de orégano, tomillo y ajo picado.
- Aceite de oliva, c/n.
Marinada
- 250 cc de leche.
- Una cdta de pimentón dulce.
- Una cdta de comino.
- ½ cdta de ajo picado.
- Una cda de jugo de limón.
- Sal y pimienta, c/n.
Procedimiento
- Primero mezclar harina con todas las especias y reservar.
- En un bowl agregar todos los ingredientes de la marinada y mezclar.
- Luego colocar las piezas de pollo dentro de la marinada y reservar al menos una hora en la heladera.
- Sacar y pasar dos veces por el rebozado.
- Luego freír en abundante aceite caliente.
- Servir con dips de salsa barbacoa.
