Una tarta de pollo diferente merece un toque secreto que marque la diferencia, y esa identidad la aporta la salsa barbacoa. Esta receta combina pollo desmenuzado con su clásico sabor ahumado, todo en una base crujiente y casera.

Con pocos ingredientes y pasos sencillos, esta tarta se transforma en una opción perfecta para quienes buscan salir de la habitual pechuga grillada con ensalada o vegetales sin pasar horas en la cocina.

Ingredientes para tarta de pollo barbacoa

Masa de tarta

Una pechuga de pollo hervida picada.

Una cebolla grande.

Un morrón rojo.

6 cdas de salsa barbacoa.

6 cdas de tomate triturado.

4 huevos.

6 fetas de queso danbo.

2 cdas de perejil picado.

Huevo para pintar.

Semillas de amapola.

Procedimiento

Dorar en oliva la cebolla y el morrón , agregar el tomate triturado, la salsa barbacoa y el pollo picado, condimentar bien. Disponer una masa de tarta en la base de la tartera previamente aceitada, forrarla con el queso dambo y verter allí el relleno. Hacer 4 huecos para disponer los huevos. Espolvorear con el perejil picado. Con la tapa de arriba hacer una trenza y colocar en el borde de la tarta. Pintar con huevo, espolvorear con semillas de amapola y hornear a 180° unos 30 minutos.

