Una tarta de pollo diferente merece un toque secreto que marque la diferencia, y esa identidad la aporta la salsa barbacoa. Esta receta combina pollo desmenuzado con su clásico sabor ahumado, todo en una base crujiente y casera.
Con pocos ingredientes y pasos sencillos, esta tarta se transforma en una opción perfecta para quienes buscan salir de la habitual pechuga grillada con ensalada o vegetales sin pasar horas en la cocina.
Ingredientes para tarta de pollo barbacoa
- Masa de tarta
- Una pechuga de pollo hervida picada.
- Una cebolla grande.
- Un morrón rojo.
- 6 cdas de salsa barbacoa.
- 6 cdas de tomate triturado.
- 4 huevos.
- 6 fetas de queso danbo.
- 2 cdas de perejil picado.
- Huevo para pintar.
- Semillas de amapola.
Procedimiento
- Dorar en oliva la cebolla y el morrón, agregar el tomate triturado, la salsa barbacoa y el pollo picado, condimentar bien.
- Disponer una masa de tarta en la base de la tartera previamente aceitada, forrarla con el queso dambo y verter allí el relleno.
- Hacer 4 huecos para disponer los huevos. Espolvorear con el perejil picado.
- Con la tapa de arriba hacer una trenza y colocar en el borde de la tarta.
- Pintar con huevo, espolvorear con semillas de amapola y hornear a 180° unos 30 minutos.
