Cuando bajan las temperaturas, hay recetas que regresan directo a la mesa y al corazón. Una de ellas es el arroz con leche, el postre tradicional que evoca recuerdos familiares, tardes de invierno y el inconfundible aroma de la canela en la cocina.

Fácil de preparar, económico y rendidor, este clásico sigue conquistando generaciones gracias a su textura cremosa y su sabor reconfortante.

Ingredientes para 6 porciones

1 litro de leche

150 gramos de arroz

100 gramos de azúcar

1 rama de canela

Cáscara de limón (sin la parte blanca)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Canela en polvo para decorar

Cómo hacer arroz con leche cremoso, paso a paso

Colocar la leche en una olla junto con la rama de canela y la cáscara de limón. Llevar a fuego medio hasta que comience a calentarse. Incorporar el arroz previamente lavado. Cocinar a fuego bajo durante 35 a 40 minutos, revolviendo con frecuencia para evitar que se pegue. Cuando el arroz esté tierno, agregar el azúcar y la esencia de vainilla. Cocinar entre 10 y 15 minutos más, hasta lograr una consistencia cremosa. Retirar la cáscara de limón y la rama de canela. Servir tibio o frío, espolvoreado con canela.

El truco para que quede extra cremoso

El secreto está en cocinarlo a fuego bajo y revolver regularmente durante toda la cocción. De esta manera, el arroz libera su almidón y logra esa textura suave y envolvente que distingue a las mejores versiones caseras.

Por qué el arroz con leche vuelve a ser tendencia cada invierno

Además de ser uno de los postres más económicos, el arroz con leche tiene un fuerte componente emocional. Es una receta asociada a la infancia, a las abuelas y a las reuniones familiares, algo que cada año vuelve a conquistar las redes sociales cuando llegan los primeros días de frío.

Simple, rendidor y delicioso, sigue demostrando que los clásicos nunca pasan de moda.