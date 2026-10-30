El exfutbolista Pablo Migliore decidió romper el silencio y dar su versión del supuesto romance con la China Ansa en MasterChef Celebrity, versión que divulgó Nora Colosimo.

En SQP, el programa de Yanina Latorre por América, Migliore fue tajante: “Estoy felizmente casado y soy un hombre de familia”.

“Entiendo que puedan haberle pasado algún chimento (a Nora Colosimo, madre de Wanda Nara y panelista de LAM), no tengo por qué descreer, pero creo que aunque fuese cierto no tendría que decir nada. Hay dos familias en juego”, expresó.

China Ansa y Pablo Migliore en MasterChef Celebrity (Foto: captura Telefe)

Qué dijo Pablo Migliore sobre los rumores con la China Ansa

“Cuando pasó esto, la China me contó que habló con Wanda porque estaba indignada y que ella le explicó que la madre recién está iniciando en esto y que le pedía disculpas”, relató.

“Cuando empezaron a hablar del tema estaba viéndolo en vivo con mi señora”, relató. Sobre la reacción de su pareja, reconoció: “Me puse en el lugar de ella y a mí me hubiese molestado”.

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, y Josefina "China" Ansa (Fotos: capturas América TV)

Incluso contó que Natalia, su esposa, le preguntó por qué no parecía afectado por las versiones. “Me veía campante y me decía: ‘¿A vos no te jode?’. Me jodería si fuese cierto, tuviera cola de paja y tuviera que estar mintiendo”, respondió.

Así fue la reacción de Natalia, la esposa de Pablo Migliore

Pablo Migliore en MasterChef Celebrity Argentina. Foto: Instagram pablo__migliore

“Mi señora me pone una carita, pero en el fondo le debe joder. Mi vieja y mis hermanas están odiadas. No les gusta lo que pasa porque conocen a Natalia, mi señora, y se preguntan por qué con ella. No me defienden a mí, defienden a mi señora”, explicó.

Finalmente, justificó por qué eligió no salir inmediatamente a desmentir las versiones: “No me interesa aclarar esto porque si mañana sale otro a decir que me como a Betular o a Maru Botana tengo que salir a explicar que no es así”.