Mauro Icardi habló por primera vez sobre los motivos que lo llevaron a permanecer sin club tras su salida del Galatasaray de Turquía. En una entrevista con el diario italiano La Repubblica, el futbolista argentino se refirió a las ofertas que recibió, reconoció sus ganas de regresar al fútbol italiano y también abrió su corazón sobre su presente sentimental junto a la China Suárez.

Lejos de mostrarse preocupado por su futuro profesional, el delantero aseguró que decidió tomarse el tiempo necesario para encontrar una propuesta que realmente lo entusiasme. “He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto con el que no estuviera totalmente comprometido”, explicó.

El exjugador del Inter y del PSG reconoció que Italia ocupa un lugar especial en su vida y que le gustaría volver a competir en la Serie A. Sin embargo, aclaró que no está dispuesto a firmar un contrato simplemente para regresar a las canchas.

MAURO ICARDI EXPLICÓ POR QUÉ SIGUE SIN CLUB Y HABLÓ DE SU POSIBLE REGRESO AL INTER

“Tengo todavía mucho para dar”, aseguró Icardi, decidido a demostrar que aún puede ser protagonista en el fútbol europeo.

En ese sentido, admitió que le gustaría tener una nueva oportunidad en el Inter de Milán, institución en la que vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera, pero también una salida conflictiva.

“Pasé años importantes vistiendo la camiseta del Inter, y el brazalete de capitán marcó una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera”, reconoció.

De todos modos, aclaró que su regreso dependería de un interés compartido: “Un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

El futbolista también se defendió de quienes cuestionan su profesionalismo y aseguró que muchas veces su exposición mediática terminó opacando su trayectoria deportiva.

“A menudo me han descrito más como un personaje que como un futbolista”, expresó. Y agregó: “A quienes piensan que ya no tengo nada que aportar, les digo que estoy deseando demostrarlo en el campo”.

QUÉ DIJO MAURO ICARDI SOBRE SU DIVORCIO DE WANDA NARA Y SU RELACIÓN CON LA CHINA SUÁREZ

Más allá de su futuro deportivo, Icardi sorprendió al referirse abiertamente a su nueva etapa personal, marcada por el cierre de su matrimonio con Wanda Nara y su relación con Eugenia Suárez.

Al ser consultado por las imágenes de felicidad que comparte en sus redes sociales, el delantero aseguró que atraviesa un momento de tranquilidad después de los conflictos que protagonizó durante los últimos años.

“El divorcio en Italia cerró un capítulo importante y hoy miro hacia adelante con serenidad. Con Eugenia comparto amor y complicidad. Tengo la tranquilidad de poder ser yo mismo”, manifestó.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Además, reconoció que no todo lo que sucede en su intimidad queda reflejado en las publicaciones que comparte con sus seguidores.

“Una foto no cuenta toda la vida. Hay cosas que guardo en mi corazón. Pero la felicidad que ven es real”, afirmó.