El pasado sábado por la noche, Vita tuvo su primer pijama party. La hija de Cande Ruggeri y Nico Maccari invitó a dormir a su casa a una amiguita y su mamá compartió imágenes del dulce momento en sus redes sociales.

El domingo por la mañana, Cande se acercó al cuarto de juegos de su hija para ver cómo se divertían Vita y su amiga y las encontró a las dos sentadas frente a un mini-espejo, jugando a maquillarse. “¡Ay, qué hermosas!“, les dijo al verlas. ”Mami, ¿estoy maquillada o qué?“, le contestó su hija con una pícara sonrisa.

En las imágenes, la modelo e influencer dejó ver algunos detalles de este particular cuarto de juegos donde pasa tanto tiempo su hija. En el lugar, no sólo tiene gran parte de sus juguetes sino que también cuenta con un teclado color rosa para hacer música, una cocina de juguete y una biblioteca colmada de libros.

Así es el cuarto de juegos de Vita, la hija de Cande Ruggeri (Video: Instagram @caleruggeri)

ASÍ ES LA CASA DE NORDELTA DE CANDE RUGGERI Y NICO MACCARI

En 2025, Cande Ruggeri finalmente se mudó a la casa que soñó junto a su esposo, Nico Maccari. El hogar está ubicado en un exclusivo barrio del corredor de Nordelta, y fue pensado como el escenario ideal para disfrutar en familia junto a su hija Vita.

La vivienda, de dos plantas, se destaca por su arquitectura moderna y líneas limpias. Desde el exterior, el diseño combina cemento, madera en tonos naturales y grandes superficies vidriadas que permiten una conexión directa con el entorno.

Así es la casa de Nordelta donde viven Cande Ruggeri y Nico Maccari (Foto: Instagram @caleruggeri)

En el interior predominan los revestimientos en colores neutros, una elección que aporta calidez y sofisticación. La madera ocupa un rol central tanto en pisos como en detalles decorativos.

Entre los espacios más llamativos se encuentra el jardín de invierno. También sobresalen los baños de estilo contemporáneo, con terminaciones minimalistas y griferías de diseño.