Jimena Barón se quebró en llanto al acompañar a su perrita Lucy en la previa del parto (Captura de Instagram)

A pocas semanas de adoptar a Lucy, Jimena Barón se enteró de que la perrita estaba embarazada y que faltaban pocos días para que diera a luz.

Desde entonces, la artista no se despegó de su mascota: adaptó su alimentación y permaneció atenta a cada señal ante la inminente llegada de los cachorritos.

Al notar que Lucy buscaba constantemente un lugar para parir, Jimena tomó una decisión: convertirse en su “partera”. Así, comenzó a acompañarla con mucho amor, observar cada uno de sus movimientos y hasta ponerle música relajante para que la llegada al mundo de sus bebés fuera lo más armoniosa posible.

El jueves por la noche, Jimena decidió dormir en el living junto a su perrita. Pero la escena terminó desbordándola de emoción: al verla dolorida y atravesando los momentos previos al parto, no pudo contener el llanto.

Entre lágrimas, reflexionó sobre las diferencias que existen entre las mujeres y los hombres. Su relato conmovió a sus seguidores.

Jimena Barón se quebró en llanto al ver sufrir a su perrita Lucy en la previa del parto: el video que emocionó a todos (Video del Instagram de Jimena Barón)

EL RELATO DE JIMENA BARÓN QUE EMOCIONÓ A TODOS

“Lucy está acá. No parió. Está intentando meterse en nuestra cuna o en la cuna de Arturo, pero no hay chance de que sea ahí. Le dejamos todo el living como si fuera la Trinidad de Palermo”, comenzó contando Jimena Barón en el video que compartió en Instagram.

Ya instaladas en el living, la artista también le puso un poco de humor a la situación: “Lo bueno, según mis cálculos, los perritos, una vez que nazcan, tienen que estar con la mamá un tiempo que da hasta Navidad”.

Sin embargo, la emoción y las lágrimas no tardaron en llegar. Mientras sonaba la música que había elegido para acompañar a Lucy, Jimena intentó transmitirle tranquilidad: “La partera. Quédense tranquilos que yo me voy a quedar acá firme, no me voy a ir a ningún lado. Yo sé lo que es parir sin anestesia, así que me quedo acá forever”.

“Me está pegando mal esto porque yo parí hace muy poco. Y esta música es terrible”, agregó la cantante y actriz, visiblemente movilizada.

Entonces, quebrada en llanto, compartió una reflexión que terminó de conmover a quienes vieron el video: “También pienso todo lo que tenemos que atravesar las mujeres, a diferencia de los hombres”.

“A ella se la garchó uno que no sabemos ni quién es, que ni está enterado, y ella está acá, dolorida, y va a parir. ¿Entienden? La diferencia es enorme. ¿Por qué todo nosotras?“, cerró Jimena Barón, mientras esperaba que Lucy se convirtiera en mamá.