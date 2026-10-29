A poco más de un mes de la internación de Daniel Osvaldo por una infección en uno de sus pulmones, Jimena Barón fue consultada sobre el estado de salud de su expareja y padre de su hijo, Morrison “Momo” Osvaldo.

Desde la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026, la actriz dio una actualización y fue contundente al responder.

Jimena Barón y Momo en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Jimena Barón rompió el silencio sobre la salud de Daniel Osvaldo

“Está en la casa. Está bien. Ya está en la casa y está mucho mejor”, aseguró Jimena, quien llegó al evento acompañada por Momo. Sin intención de profundizar en la situación de su expareja, la cantante se limitó a compartir la noticia de su evolución favorable.

Sin embargo, el notero de Desayuno Americano quiso saber más y repreguntó: “¿Cómo fue acompañarlo?”.

Con educación, pero con firmeza, Jimena decidió ponerle un límite a las preguntas sobre el exfutbolista y cerró el tema con una frase contundente: “Estamos acá con mi hijo y hasta acá estamos con el tema”.

Qué le pasó a Daniel Osvaldo

Qué le pasó a Daniel Osvaldo

A mediados de octubre, la periodista Luciana Rubinska informó en Infobae que Daniel Osvaldo había sido nuevamente intervenido quirúrgicamente durante ese fin de semana. Según trascendió, los médicos realizaron una operación para retirar el pus que todavía quedaba en el pulmón afectado por la infección.

El cuadro inicial habría comenzado a raíz de una infección originada en la boca, vinculada a una caries, que luego comprometió uno de sus pulmones y requirió atención médica e intervenciones quirúrgicas.

Ahora, las palabras de Jimena Barón aportaron una actualización sobre su recuperación: Osvaldo ya se encuentra en su casa y, según contó la actriz, está mucho mejor.