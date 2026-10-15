La salud de Daniel Osvaldo generó preocupación durante las últimas semanas. El exfutbolista debió ser internado de urgencia por una infección pulmonar que puso en riesgo su vida y, desde entonces, permanece bajo atención médica.

En medio de su recuperación, se conoció que el exdelantero de Boca Juniors fue sometido a una nueva operación.

Sin embargo, las últimas novedades sobre su estado de salud son alentadoras: el procedimiento tuvo como objetivo drenar los restos de pus que permanecían en uno de sus pulmones y contribuir a su recuperación.

La primera foto de Daniel Osvaldo en el hospital.

Daniel Osvaldo fue operado nuevamente: qué le hicieron

La periodista Luciana Rubinska informó este jueves en Infobae que Daniel Osvaldo fue intervenido quirúrgicamente durante el último fin de semana. Según explicó, los médicos realizaron la operación para retirar el pus que todavía quedaba en el pulmón afectado por la infección.

“Tenían que drenarlo sí o sí y esta intervención era importante para terminar de sacar todo lo que estaba afectando a ese pulmón”, detalló la periodista al brindar información sobre la evolución del exfutbolista.

Daniel Osvaldo.

La intervención formó parte del tratamiento que recibe Osvaldo desde su primera internación, que se produjo tres semanas atrás. El objetivo es eliminar los restos de la infección y favorecer la recuperación del órgano afectado.

Cómo evoluciona la salud de Daniel Osvaldo

De acuerdo con la información difundida por Rubinska, el estado de ánimo del exfutbolista es bueno y permanece acompañado por sus seres queridos durante este proceso.

Además, uno de los datos alentadores tiene que ver con la reducción progresiva de los tubos que necesita para tratar la zona afectada. Esta evolución representa una señal positiva dentro de su recuperación, aunque continúa internado y bajo seguimiento médico.

¿Cuándo podría recibir el alta Daniel Osvaldo?

Si la evolución continúa siendo favorable, Daniel Osvaldo podría recibir el alta médica en los próximos días, según lo informado por la periodista. No obstante, su salida del hospital dependerá de cómo avance su recuperación y de la evaluación del equipo médico.