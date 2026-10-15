Paula Mattheus llegará por primera vez a la Argentina para presentar su nuevo material discográfico con un show en La Trastienda de Buenos Aires.

La artista internacional actuará el 18 de noviembre con su propuesta de pop-rock y un repertorio atravesado por las historias de amor, los vínculos, los miedos y la posibilidad de volver a empezar.

El concierto se enmarca en la gira Todo lo alto que quiera (y más), que también llevará sus nuevas canciones a Santiago de Chile y Ciudad de México.

Entre los temas que formarán parte de esta etapa se encuentra “Suspender adulto”, mientras que su repertorio incluye canciones como “Sin vueltas”, “Cuando nadie mira” y “Me presento”.

La expectativa por su llegada ya se refleja en la venta de localidades: según informó la organización, las mesas, banquetas y ubicaciones preferenciales con sillones están agotadas. Por el momento, quedan entradas generales de campo disponibles.

Paula Matthews. Foto: prensa

Paula Mattheus presenta un disco dividido en dos etapas emocionales

El nuevo álbum de Paula Mattheus propone un recorrido por distintos estados emocionales, organizado en dos bloques: “Morirte ya”, asociado al caos, y “Vivir para siempre”, con una mirada más serena.

Esa división refleja una transformación personal y una manera diferente de abordar las experiencias, los sentimientos y los cambios. A través de sus canciones, la artista explora los vínculos, los temores, la sanación y el amor cotidiano, con el foco puesto también en los nuevos comienzos.

Con su estilo de pop-rock, Mattheus construye un universo musical en el que las experiencias personales se convierten en historias con las que el público puede identificarse.

El vínculo especial de Paula Mattheus con la Argentina

Aunque esta será su primera presentación en el país, Paula Mattheus ya tiene una historia personal con la Argentina. Hace diez años vivió una etapa importante de su vida en territorio argentino, donde trabajó, tocó en bares locales y se acercó a las costumbres de la cultura rioplatense.

Esa experiencia dejó una conexión con el país que ahora tendrá un nuevo capítulo con su primer concierto en Buenos Aires. La artista llega después de haber encontrado seguidores locales a través de las plataformas digitales, en un vínculo que, según la información difundida por la producción, se tradujo en una respuesta positiva ante el anuncio del show.

Paula Matthews. Foto: prensa

Cuándo y dónde toca Paula Mattheus en Buenos Aires

El concierto será el 18 de noviembre en La Trastienda, ubicada en Balcarce 460, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Passline. Las ubicaciones de mesas, banquetas y sillones preferenciales ya se agotaron, por lo que solo quedan accesos generales de campo, de acuerdo con la información de la organización.

La presentación será una oportunidad para escuchar en vivo las canciones de su nueva etapa musical y conocer una propuesta que combina pop-rock con letras centradas en las emociones, las relaciones y los cambios personales.