Santiago Motorizado se presentará el viernes 4 de diciembre en Deseo Club para cerrar el año en Buenos Aires con un show dedicado a su proyecto solista. El músico, cantante y compositor llegará después de una extensa gira internacional que llevó su primer álbum, El Retorno, a escenarios de América, Europa, Australia y Japón.

Santiago Motorizado en Deseo Club: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

El recital será una oportunidad para disfrutar en vivo de las canciones de El Retorno, el primer álbum solista del líder de Él Mató a un Policía Motorizado, en una presentación que marcará el cierre de su año musical en Buenos Aires.

Artista: Santiago Motorizado.

Fecha: viernes 4 de diciembre de 2026.

Lugar: Deseo Club, Av. Chorroarín 1040, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Preventa Naranja X: miércoles 14 de octubre, desde las 12.

Venta general: jueves 15 de octubre, desde las 12.

Entradas: disponibles a través de Enigma.

“El Retorno”: el álbum solista de Santiago Motorizado que recorrió el mundo

El concierto llega después de una intensa etapa internacional para Santiago Motorizado y su proyecto solista. Durante 2025, la gira de El Retorno recorrió distintas ciudades de Argentina y sumó presentaciones en Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos.

En 2026, el recorrido continuó con más de 30 ciudades europeas y nuevas fechas en México, Australia y Japón. En este último país, el músico se presentó por primera vez en Tokio y Osaka.

Publicado como una nueva etapa en su carrera, El Retorno reúne canciones que reflejan una búsqueda artística personal y un universo sonoro en el que conviven el pop, el romanticismo y una sensibilidad narrativa muy característica.

Algunos de los temas que integran el álbum nacieron hace más de una década, cuando Santiago comenzaba a explorar nuevas posibilidades musicales en paralelo al crecimiento de Él Mató a un Policía Motorizado.

Entradas Santiago Motorizado en Buenos Aires

Las entradas tendrán una preventa exclusiva de Naranja X el miércoles 14 de octubre, desde las 12, mientras que la venta general comenzará el jueves 15 de octubre, a la misma hora, a través de Enigma.



