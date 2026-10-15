U2 volverá a la Argentina después de casi diez años y lo hará con dos conciertos en el Estadio River Plate. La banda irlandesa se presentará el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el marco de The Greatest Show on Earth, la gira mundial con la que celebrará sus 50 años de historia.

Los recitales, producidos por DF Entertainment, contarán con Beck como invitado especial y combinarán los grandes clásicos del grupo con canciones de Carnaval de Luz, su próximo álbum de estudio.

La última visita de U2 al país fue en octubre de 2017, cuando se presentó en el Estadio Único de La Plata con The Joshua Tree Tour, la gira que celebró los 30 años de uno de sus discos más emblemáticos.

Foto: prensa U2

U2 en River 2027: cuándo salen las entradas y cómo comprarlas

Las entradas para los dos conciertos de U2 estarán disponibles exclusivamente a través de All Access.

El cronograma de venta anunciado es el siguiente:

Preventa Santander Visa: miércoles 21 de octubre de 2026, desde las 10.

Venta general: jueves 22 de octubre de 2026, desde las 10.

Beneficio para la preventa: seis cuotas sin interés con Santander Visa.

Entradas: a través de All Access.

Las fechas confirmadas son el martes 23 y el jueves 25 de marzo de 2027, en el Estadio River Plate.

Beck será el invitado especial de U2 en la Argentina

Los dos conciertos tendrán a Beck como invitado especial. El músico estadounidense acompañará a U2 en una visita que marcará el reencuentro de la banda irlandesa con sus seguidores argentinos después de casi una década.

Foto: prensa U2

El anuncio llega en un momento especial para el grupo, que prepara nuevos lanzamientos y celebra medio siglo desde sus comienzos en Dublín.

En el comunicado de presentación, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. plantearon el desafío de ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas.

“Un poco de espectáculo, un poco de magia, una explosión de color, guitarras, bajo, batería y canciones que quedan para siempre”, expresaron los integrantes de U2 al anticipar el espíritu de la gira.

U2 cumple 50 años y prepara un nuevo álbum

El regreso a la Argentina coincide con los 50 años de historia de U2. El aniversario remite a septiembre de 1976, cuando Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron al aviso que Larry Mullen Jr. había publicado en la cartelera del colegio Mount Temple, en Dublín, para formar una banda.

Para conmemorar la fecha, los cuatro músicos regresaron al lugar donde comenzó su historia y ofrecieron un show sorpresa ante cientos de estudiantes. Durante la presentación repasaron algunos de sus clásicos y estrenaron en vivo “Silencio”, uno de los adelantos de su nueva etapa musical.

Foto: prensa U2

El próximo capítulo será el lanzamiento de Carnaval de Luz, anunciado para el 13 de noviembre de 2026. Se trata de su decimosexto álbum de estudio y el primero con material completamente nuevo desde Songs of Experience, publicado en 2017.

El disco tendrá 12 canciones y estará anticipado por los singles “Street of Dreams” y “Silencio”.

“Carnaval de Luz”: los artistas que colaboraron con U2

El nuevo álbum contará con la participación de varios colaboradores. Entre ellos se destaca Brian Eno, productor y aliado histórico de la banda, quien coescribió y aportó sintetizadores en tres canciones.

Foto: prensa U2

También participó Martin Garrix como coautor de “Glorify”, mientras que Ryan Tedder estuvo a cargo de la producción adicional de “Silencio”.

El repertorio incluirá además “The Mirror Maker (Rosalía)”, una canción que lleva el nombre de la artista catalana, y cerrará con “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, integrante de Snow Patrol, que cuenta con la voz de Dolly Parton.

El lanzamiento llegará después de los EP Days of Ash y Easter Lily, publicados durante el mismo año.

Con cinco décadas de trayectoria, U2 se prepara para sumar un nuevo capítulo a su historia con dos noches en River, en una visita que reunirá los clásicos de la banda con el material de su próximo disco.