Marky Ramone volverá a la Argentina con una nueva dosis de punk rock. El legendario baterista de los Ramones se presentará el sábado 8 de mayo de 2027 junto a su banda, Marky Ramone’s Blitzkrieg, en una visita que tendrá un condimento especial: el lanzamiento de un vinilo registrado durante su anterior paso por Buenos Aires.

El músico, integrante del Rock and Roll Hall of Fame, llegará en el marco de una gira por Latinoamérica que también incluye fechas en Colombia, Chile y Uruguay.

Marky Ramone presenta un vinilo grabado en Buenos Aires

La visita estará acompañada por la presentación de Una noche en Buenos Aires, un álbum en formato vinilo que registra el concierto que Marky Ramone’s Blitzkrieg ofreció en la Argentina en marzo de 2025.

Foto: prensa Marky Ramone Por: AndresViolante

El lanzamiento recupera aquella presentación en vivo y la energía del encuentro entre el músico y el público argentino, que mantiene un vínculo histórico con el punk rock y el legado de los Ramones.

De esta manera, el regreso no solo permitirá volver a escuchar los clásicos de la banda neoyorquina en directo, sino que también estará marcado por la edición física de un registro de su anterior visita.

Foto: prensa Marky Ramone Por: AndresViolante

Qué canciones tocará Marky Ramone en la Argentina

El show de Marky Ramone’s Blitzkrieg promete un recorrido por los grandes himnos de los Ramones, con un repertorio de más de 30 canciones.

Foto: prensa Marky Ramone Por: AndresViolante

Entre los temas anunciados se encuentran clásicos como “Blitzkrieg Bop”, “I Wanna Be Sedated”, “Sheena Is a Punk Rocker”, “Rockaway Beach” y “Pet Sematary”.

Foto: prensa Marky Ramone

Con su característica velocidad y el sonido directo que definió a los Ramones, Marky volverá a interpretar las canciones que marcaron a generaciones de fanáticos del punk rock.

Foto: prensa Marky Ramone

Cuándo vuelve Marky Ramone a la Argentina y dónde conseguir entradas

Marky Ramone’s Blitzkrieg se presentará en la Argentina el sábado 8 de mayo de 2027.

Foto: prensa Marky Ramone Por: AndresViolante

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Passline. La visita formará parte de una gira regional que también contempla presentaciones en Colombia, Chile y Uruguay.

El regreso del baterista combinará así un show dedicado a los clásicos de los Ramones con el lanzamiento de un álbum que documenta su anterior encuentro con el público porteño.