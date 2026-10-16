El vínculo de Jana Maradona con sus hermanas Dalma y Gianinna Maradona nunca fue fluido, pero en las últimas horas quedó detonado tras el comunicado que la hija extramatrimonial de Diego Maradona hizo, pero que pudo haber sido más demoledor de no haber sido editado por sus abogados.

“Lo que se publicó no fue lo que en realidad Jana escribió en su momento”, aseguró Martín Candalaft.

Pero Jana “se lo pasó a sus abogados” y salió “bastante edulcorado” en baste a “lo que era en un principio”, porque “Jana estaba muy angustiada”, contó el periodista de DDM.

Jana y Diego Maradona, su papá.

“Si salía el comunicado real era explosivo”, enfatizó.

La polémica por el palco de Maradona en la cancha de Boca

Al rato, el panelista hizo referencia al “histórico palco de la cancha de boca” como antecedente de la pelea de Jana con sus hermanas Dalma y Gianinna.

Explotó la interna entre Dalma y Jana Maradona por el palco de Boca.

“Jana habría intentado ir a ver partidos de Boca al palco, y la respuesta que habría tenido de parte de Dalma y Gianinna habría sido ‘está todo ocupado, cuando haya lugar te avisamos’”, reveló Candalaft.

Y relató: “El 11 de septiembre Boca jugó contra Central Córdoba y Jana tuvo que pedir prestado el palco a otra persona para poder ir a ver el partido”.

Al final, Fernando Burlando deslizó que la dirigencia del Xeneize habría decidido ceder la propiedad a Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona.