La sospecha de Dalma Maradona, compartida por Gianinna, sobre un supuesto acuerdo entre Jana y Matías Morla, para absolver al psicólogo Carlos Díaz, enfureció a la extramatrimonial de Diego Maradona con Valeria Sabalaín, quien se defendió de los dichos de su media hermana.

Esto será mucho texto y voy a entrar en un terreno choto que no es mi estilo, no me gusta, son cosas hiper íntimas pero es necesario para desmalezar las pelotudeces que están diciendo. Con tranquilidad y la cabeza fría.

Para empezar, antes de los alegatos mis abogados hablaron con los abogados de las querellas y la fiscalía y dimos nuestra postura sobre cada imputado y de hecho el punto Díaz fue tema de debate. De 7 imputados coincidimos en 6. Lo que a ustedes les llega o hablan con sus abogados, no tengo idea.

El posteo de Jana contra Dalma Maradona.

No está ni bien ni mal, cada uno hace lo que le parece y cree correcto. Lo que está mal es señalar al otro injustificada y maliciosamente. Dicho esto, Diaz no me deja de parecer un imbécil y desagradable como persona, eso está clarísimo y lo dije en mi alegato.

Dalma, el problema no es que te expreses porque podes hacerlo sobre los temas que quieras en tus redes. El problema es que intentas generar una narrativa para que yo quede como la hija de puta, siendo que todo se basa en una mentira, que te encantaría que fuera verdad para confirmar que sí, que vos tenías razón.

Jana y Diego Maradona, su papá.

Pero no. No me paga Morla, no arregle con Morla. Y se perfectamente lo hijo de pu... y garca que es. Prueba de esto es que hace 6 años ya que venimos peleando Gianinna, vos y yo en otro juicio penal contra él y su banda, en capital y sin ir más lejos la última audiencia fue hace dos o tres semanas y los que las únicas dos que estábamos presentes, fuimos vos y yo.

En mi alegato metí la extracción de testimonios contra Pomargo (cuñado de Morla) y Vanesa Morla(hermana de Morla), entre otros. O sea, pedí que se los investigue como coautores por el homicidio de nuestro padre. Solo nosotros lo hicimos. Creo que mi posición está clara.

NO omitan, ni inventen.

Entonces el objetivo de todo esto es seguir alimentando la narrativa que se construyen en la cabeza, porque si les interesa saber de verdad, en vez de hablar en los medios y redes, tienen mi número y como hacen para tantas otras cosas que necesitan resolver, me escriben, me preguntan y se termina.

Acá lo importante para mi, es que hago lo que creo correcto y así será siempre y todos deberían respetarlo. Nosotros no tenemos la última palabra porque la sentencia la dicta el tribunal, al que conozco por haber ido audiencia tras audiencia. Y ni mi mirada, que puede ser correcta o no, ni de los demás querellantes, van a determinar la decisión de los jueces, en los que confío van a dictar a una sentencia justa.

EL HARTAZGO DE JANA MARADONA CON SUS HERMANAS

Es lamentable que tenga que descárgame sobre esto cuando estoy convencida que todos buscamos lo mismo, verdad y justicia. Me rompe soberanamente las pelotas que al dolor de haber perdido a mi papá, me tenga que fumar estos planteos ridículos.

Dalma y Gianinna Maradona. (RS Fotos)

Y mi papá estaría absolutamente orgulloso de ver como defiendo lo que creo correcto, con los mismos ovarios con los que lo fui a buscar la primera vez y con los mismos ovarios que tengo cada vez que me planto frente a cualquiera y muchas veces para defender lo que no me beneficia a mí sola.

Y Dalma, realmente creo que vos también sentís que, lo que escribís, lo escribís con ovarios, pero no, lo escribís desde el desconocimiento. No es la primera vez, ya estoy acostumbrada a tus impulsos solo que normalmente son en el ámbito privado.

Mi energía va a seguir puesta en que se haga justicia por mi papá, que pueda descansar en paz y que la gente tenga un lugar para recordarlo.

Gracias a todos/as por el apoyo y los mensajes lindos que me mandaron en este tiempo. Este tema termina acá.