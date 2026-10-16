La interna entre las hijas de Diego Maradona sumó un nuevo capítulo. Después del fuerte descargo de Jana Maradona contra Dalma y Gianinna por las acusaciones vinculadas a su postura en el juicio por la muerte de su padre, Dalma volvió a expresarse en sus redes sociales con un mensaje contundente dirigido a su hermana.

A través de una historia de Instagram, la actriz dejó en claro que, para ella, la discusión debe terminar y que el foco tiene que estar puesto en la búsqueda de justicia por la muerte del exfutbolista.

“Para mí también este tema termina acá porque el foco tiene que estar en lo único importante para mí y es que mi papá tenga justicia”, escribió al comienzo de su publicación.

Sin embargo, Dalma no evitó responderle a Jana y cuestionó su manera de defenderse de las acusaciones. “Esto no es puntual con vos sino con el pedido de absolución de un tipo que es un HDP. ¡Juro que es mentira que lo sabíamos hace 10 días!”, sostuvo.

Foto: Instagram Dalma Maradona

El fuerte mensaje de Dalma Maradona contra Jana

En su descargo, Dalma apuntó contra la postura de su hermana y rechazó que sus cuestionamientos tuvieran como objetivo perjudicarla o construir una versión falsa de los hechos.

“Yo no omito ni invento nada y nadie quiere generar una narrativa errada ni hacerte quedar como algo que no seas”, expresó.

Luego, lanzó una de las frases más duras de su publicación: “No podés ponerte en papel de VÍCTIMA siempre”.

La actriz también cuestionó la decisión de Jana de pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona, y aseguró que su preocupación está centrada en que se haga justicia por su padre.

“Esta vez tomaste una decisión y te tenés que bancar que mucha gente no esté de acuerdo con vos o no pueda entenderte”, agregó.

Fotos: Instagram (@janamaradona y @giamaradona)

Por último, Dalma se refirió al proceso judicial y remarcó que la decisión final no depende de las posiciones personales de las hijas del Diez, sino de los integrantes del tribunal.

“Quedate tranquila que los procesos legales los conozco y POR SUERTE los que van a decidir son los jueces. ¡Todos hacemos lo que creemos correcto, no sos la única!”, escribió.

Qué había dicho Jana Maradona sobre Dalma y Gianinna

El nuevo mensaje de Dalma llegó después del extenso descargo que Jana publicó para responder a las sospechas de sus hermanas sobre un supuesto acuerdo con Matías Morla, el exabogado de Diego Maradona, para favorecer al psicólogo Carlos Díaz en el juicio.

En su publicación, Jana negó haber arreglado con Morla y defendió su actuación durante el proceso judicial. También recordó que mantiene una disputa penal contra el abogado desde hace seis años junto a sus hermanas.

“No me paga Morla, no arreglé con Morla. Y sé perfectamente lo hijo de pu... y garca que es”, afirmó.

El posteo de Jana contra Dalma Maradona.

Además, explicó que antes de los alegatos sus abogados habían conversado con los representantes de las querellas y la fiscalía para fijar sus posiciones sobre los imputados. Según sostuvo, hubo coincidencias en seis de los siete casos analizados.

Jana también rechazó las acusaciones de sus hermanas y cuestionó que se hablara públicamente del tema sin consultarla antes de sacar conclusiones.

“Dalma, el problema no es que te expreses porque podés hacerlo sobre los temas que quieras en tus redes. El problema es que intentás generar una narrativa para que yo quede como la hija de puta, siendo que todo se basa en una mentira”, había escrito.

La interna familiar en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona

En el cierre de su descargo, Jana aseguró que su prioridad continúa siendo la búsqueda de justicia por la muerte de su padre y manifestó su hartazgo por tener que responder a los cuestionamientos en medio del proceso judicial.

“Me rompe soberanamente las pelotas que al dolor de haber perdido a mi papá me tenga que fumar estos planteos ridículos”, expresó.

También defendió su postura frente al tribunal y sostuvo que la decisión final corresponde a los jueces, más allá de las diferencias que puedan existir entre las querellas.

Con la respuesta de Dalma, el enfrentamiento entre las hermanas volvió a quedar expuesto públicamente en un momento especialmente sensible para la familia Maradona, atravesado por el juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte de Diego.