El artista fundador del sello Diynamic, es una de las figuras más influyentes del house melódico y ha sabido crear un lazo inquebrantable con la audiencia argentina. Su último evento en Buenos Aires marcó un hito en la escena electrónica global, destacándose por su impacto cultural y la masiva respuesta del público. Como reconocimiento a su profunda conexión con la Ciudad, Solomun fue distinguido en 2023 como «Huésped de Honor», un título reservado para personalidades que han dejado una huella significativa en la capital.

El tour comenzará el 29 de diciembre en Open Park, Punta del Este, donde Solomun regresará después de su presentación de 2025 para protagonizar una de las grandes noches de la temporada uruguaya. Cada verano, el destino se convierte en uno de los principales puntos de encuentro de Sudamérica y vuelve a reunir al artista con público de distintos países en uno de los escenarios más importantes de su calendario regional.

Dos días más tarde, el recorrido continuará en Mendoza, en una fecha con un significado especial. El 31 de diciembre, Solomun volverá a la provincia después de más de nueve años para despedir el 2026 y recibir el nuevo año en el Teatro Griego Frank Romero Day. Será su primer encuentro con el público mendocino desde enero de 2017 y convertirá a la ciudad en el punto central de su celebración de Año Nuevo.

Con el comienzo del nuevo año, el viaje continuará hacia la costa argentina. El 2 de enero, Solomun regresará a MUTE, Mar del Plata, después de dos años para protagonizar uno de los primeros grandes encuentros de 2027. Allí retomará una relación construida a través de algunas de sus noches más recordadas en Argentina, con un set que se extenderá durante la madrugada hasta la salida del sol.