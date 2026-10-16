Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, nació en abril de 2018 y desde pequeño transita su formación escolar en un colegio de Buenos Aires. El artista eligió esta institución para acompañar el crecimiento de su hijo, quien cursó allí el jardín de infantes y comenzó la primaria en febrero de 2024.

Ubicado en el barrio porteño de Palermo, el establecimiento cuenta con los niveles inicial, primario y secundario, y se destaca por una propuesta educativa que combina la formación académica con el aprendizaje de idiomas y distintas actividades complementarias.

Las clases se dictan en español e inglés, mientras que el francés se incorpora como tercera lengua para ampliar las herramientas de comunicación de los estudiantes.

Flavio Mendoza y su hijo, Dionisio (Foto: Instagram @mendozaflavio)

EL EXCLUSIVO COLEGIO AL QUE ASISTE DIONISIO MENDOZA

La enseñanza de idiomas es uno de los pilares del colegio al que asiste Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, y comienza desde los primeros años. La propuesta también contempla espacios dedicados al arte, la música y el desarrollo personal.

La institución ofrece actividades como artes visuales, coro, teatro, deportes y yoga. También incluye catequesis y un área de orientación psicopedagógica.

Otro de los aspectos que forman parte de su programa educativo son los campamentos y los viajes escolares.

Para quienes continúan sus estudios en el nivel secundario, ofrece la posibilidad de acceder al Bachillerato Internacional.