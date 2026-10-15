Nora Colosimo rompió el silencio sobre uno de los distanciamientos más comentados del mundo del espectáculo: la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves. En LAM, la mamá de la modelo habló de la relación entre ambas y se refirió a los rumores que circularon sobre el origen del conflicto.

Todo comenzó Ángel de Brito le preguntó a la angelita por qué se habían peleado Zaira y Paula, quienes supieron ser muy amigas. Lejos de entrar directamente en detalles, Nora respondió: “Ahora creo que hicieron las paces hace ya un tiempito”.

Sin embargo, cuando le insistieron sobre los motivos del distanciamiento, la panelista aclaró que optó por no meterse de lleno en el tema: “Nunca voy a preguntarle a mis hijas algo que sé que las lastima o las pone mal”, aseguró. Y explicó cómo actúa cuando sospecha que alguna de ellas está atravesando un momento complicado: “Yo no soy esa mamá que, suponete, ese día se peleó con Paula y yo le voy a ir a meter el dedo en la llaga”.

Foto: Captura (América)

En cambio, contó que prefiere acercarse con naturalidad y dejar que sean ellas quienes decidan si quieren hablar: “Le caigo a tomar mate y hablo de cualquier cosa. Si se da que me cuenta, la escucho y soy todo oídos”, relató.

“Pero fue por Facundo pieres”, intrrumpió el conductor, en referencia al noviazgo de Zaira con el polista, quien había mantenido una historia de amor con Paula muchos años atrás, antes de conocer a Pedro Alfonso, su actual esposo y con quien tiene a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa. Fue entonces que Nora no dudó con su respuesta: “Claro, sí, totalmente. Tengo entendi que a Paula la enojó y le molestó”, reveló.

“Fue ‘Tatiana’ Zaira”, insistió Ángel (se usa ese nombre de manera coloquial para referirse a una mujer que se involucra sentimentalmente con el ex o la pareja de otra mujer, especialmente cuando existe una amistad o un vínculo cercano entre ellas). Pero la mamá de la joven no se la deó pasar: “No, no fue ‘Tatiana’ si Paula está casada con Pedro hace muchos años. (Facundo) fue ex de Paula cuando tenía 15 o 17 años”.

“Paula tenía un matrimonio. Me parece que es feo si vos tenés un matrimonio, después de tantos años formaste una familia... ¿cuantos novios mas hubo en el medio? ¿Te vas a preocupar?“, siguió. Y cerró, firme con su postura: ”En esa no la banqué a Paula”.

Nora Colosimo: “Zaira no fue ‘Tatiana’ si Paula está casada con Pedro hace muchos años”.

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NORA COLOSIMO REVELÓ EL FUERTE MOTIVO POR EL QUE SE TERMINÓ SU MATRIMONIO CON ANDRÉS NARA: “LA PASÉ MUY MAL”

Nora Colosimo rompió el silencio sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida personal y reveló el motivo que terminó con su matrimonio con Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira. Durante una entrevista en Secretos Verdaderos, el programa conducido por Luis Ventura por América, la empresaria sorprendió al contar que su expareja tuvo problemas de adicción al juego y que ella sufrió mucho durante esa etapa de la relación.

Todo comenzó cuando el periodista le preguntó si había existido una infidelidad como motivo de la separación. Lejos de confirmar esa posibilidad, Nora lanzó una respuesta contundente que anticipó una revelación inesperada: “No, ojalá hubiera sido eso. Él tuvo problemas de adicciones con el juego y la pasé muy mal”, confesó, al describir uno de los motivos que terminaron desgastando el vínculo.

Nora aclaró que se animó a hablar públicamente del tema porque, según contó, Andrés ya había reconocido esa situación. También remarcó que se trata de un capítulo que quedó atrás y que, de acuerdo con sus palabras, él logró superar: “No tienen idea lo que es llevar 29 años. Y llevás tu familia adelante con una sonrisa, con dos nenas hermosas”, expresó, al describir cómo intentaba mantener la estabilidad familiar pese a las dificultades que vivía puertas adentro.

Foto: Captura (América)

Además, aseguró que nunca tuvo conflictos con otros integrantes de la familia de su expareja y explicó que ellos conocían la situación que atravesaba y la manera en que había intentado afrontar el problema: “La familia sabe qué mujer soy, cómo respeté, cómo lo acompañé, cómo lo cuidé”, sostuvo.

Nora Colosimo: “Andrés Nara tuvo problemas de adicciones con el juego y la pasé muy mal”.

Finalmente, Nora volvió a remarcar que decidió hablar de este tema porque Andrés ya lo había hecho público y porque, según afirmó, aquella etapa forma parte del pasado: “Hoy lo hablo porque él lo habló. Es algo que él ya pudo salir y está superado. Pero bueno, es lo que terminó mi matrimonio”, concluyó, a corazón abierto.