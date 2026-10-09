El último jueves por la noche, celebridades como Susana Giménez, Valeria Mazza, Wanda y Zaira Nara fueron el foco de atención por sus impactantes looks en un evento que encabezó una firma internacional de lujo en Buenos Aires y desde Ciudad te mostramos las fotos.

La cena de gala exclusiva reunió figuras como Mauricio Macri, que asistió con su actual pareja, Dolores Teuly, las influencers Sofía ‘La Reini’ y Cande Ruggeri, que asistió con su marido, Nicolás Maccari, y mostraron sus atuendos a nuestras cámaras.

La apertura de Dolce & Gabbana en Argentina fue la excusa perfecta para que actores como Franco Masini, la modelo Sofía Zámolo, la abogada e hija de Yanina Latorre, Lola Latorre, y los infleuncers Lizardo Ponce y su pareja Franco Poggio, y Angie Landaburu se vistieran de gala e impusieran la nueva tendencia para esta temporada.

LAS FOTOS DE LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN UN EVENTO EXCLUSIVO

Susana Giménez brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Susana Giménez brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Susana Giménez brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Wanda Nara y Martín Migueles en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Wanda Nara y Martín Migueles en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Wanda Nara brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Wanda Nara brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Wanda Nara brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Wanda Nara brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Angie Landaburu brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Mauricio Macri y su pareja, Dolores Teuly, brillaron con sus looks en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Mauricio Macri y su pareja en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Franco Masini brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Valeria Mazza y Alejandro Gravier con sus hijos en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Valeria Mazza brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Tiziano Gravier brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Benicio Gravier brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Zaira Nara brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Sofía La Reini brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Cande Ruggeri y Nico Maccari brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Sofía Zámolo brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Lizardo Ponce brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Lola Latorre brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Franco Poggio brilló con su look en un evento de lujo (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.