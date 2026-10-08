Piero De Benedictis murió este miércoles 7 de octubre a los 81 años y este jueves familiares, amigos y colegas se acercaron a despedir al reconocido cantante y compositor argentino. Las imágenes del último adiós al artista reflejan la tristeza por la partida de una de las voces más queridas de la música popular.

El velatorio de Piero se realizó este jueves 8 de octubre, de 12.30 a 20, en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O’Higgins 2842, en el barrio porteño de Belgrano. Allí se acercaron personas allegadas al músico para acompañar a su familia y rendirle homenaje.

El último adiós a Piero (Foto: Movilpress).

ASÍ FUE LA DESPEDIDA DE PIERO

El último adiós continuará hasta el viernes 9 de octubre, cuando el cortejo fúnebre parta a las 11 hacia el Cementerio de la Recoleta, donde serán trasladados los restos del artista. Está previsto que el cortejo ingrese al cementerio alrededor de las 11.30.

Ámbar de Benedictis, nieta de Piero (Foto: Movilpress)

Ámbar de Benedictis, nieta de Piero (Foto: Movilpress)

Juan de Benedictis, hijo de Piero y papá de Ámbar (Foto: Movilpress)

Juan de Benedictis, hijo de Piero y papá de Ámbar (Foto: Movilpress)

Gustavo Lutteral y Darío Orellano en el útlimo adiós a Piero (Foto: Movilpress).

Piero dejó una extensa trayectoria de más de cinco décadas y canciones que atravesaron generaciones, entre ellas “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Pedro Nadie” y “Llegando llegaste”. Su obra, marcada por la canción popular y el compromiso social, lo convirtió en una figura fundamental de la música argentina.

Gustavo Lutteral en el útlimo adiós a Piero (Foto: Movilpress).

Darío Orellano en el último adiós a Piero (Foto: Movilpres).

Fotos: Movilpress.

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